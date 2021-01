(23 de enero del 2021. El Venezolano).- SE CONSUMÓ YA CON EL JURAMENTO EL NUEVO !PRESIDENTE BIDEN! LO QUE MAS DE 75 MILLONES DE AMERICANOS PERCIBEN ES UNA SEUDO VICTORIA PRODUCTO DE MARRAMUCIAS Y TRAMPAS AL BUEN ESTILO COMO SE PRACTICA DESCARADAMENTE EN LA REPUBLICAS BANANERAS CREALO O NO PASO, SI PASO, NO FUE UN SUEÑO O PESADILLA FUE REALIDAD QUE HACEN QUE EL NUEVO GOBIERNO TENGA MUCHO PLOMO EN LAS ALAS PARA RESTAURAR EL SENTIMIENTO DE ENGAÑO QUE DEJARON ESTAS DUDOSAS ELECCIONES. EL TIEMPO ESTA A CARGO DE PONER LAS COSAS EN SU LUGAR CON LOS HECHOS QUE VENDRAN DESPUES, AHORA ESTAMOS EN LA LUNA DE MIEL DEL NUEVO MANDATARIO.SUERTE OJALA SUS ACCIONES CALLEN MI BOCA, OJALA NO SE REUNA CON MADURO DE USURPADOR A USURPADOR Y LE AYUDE AL PUEBLO VENEZOLANO A QUITARSE ESE CRIMINAL DE ENCIMA. PRESIDENTE BIDEN GUSTE O NO USTED AHORA ES MI PRESIDENTE HAZME SENTIRME ORGULLOSO DE QUE ESTABA EQUIVOCADO, NO OLVIDE QUE AHORA LO ESTAN OBSERVANDO MUY DE CERCA Y LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO, LAS ACCIONES QUEDAN.



PRECIO MEDIO DEL GALON DE GASOLINA EN LA FLORIDA $ 2.78NO GUERRAS HEREDADAS DE TRUMP Y PARE DE CONTAR, AHORA EL GRUPITO ESTÁN ENTRE UDS, LOS PANAS UN PRESIDENTE QUE SERÁ VISTO POR LOS CONGRESISTAS PROFESIONALES DE MÁS DE 4O AÑOS,TU BIDEN ERES DE LOS NUESTROS…NO COMO EL CATIRE TRUMP QUE CONSIDERAN TODAVÍA COMO UN ADVENEDIZO.QUE DIOS PROTEJA AL PAÍS Y A TODOS LOS QUE VIVIMOS AQUÍ

SE CREARÁ UN NUEVO PARTIDO QUE AGLUTINA EL DESCONTENTO Y ESTE ARRASARA ENVIANDO A CASA A SENADORES REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS SUSTITUYENDOLOSPOR AMERICANOS QUE LES DUELA EL PAÍS Y NO AMEN AL POPULISMO TAN PERJUDICIAL

ATENTAMENTEGERARDO DE SOLAKISSIMMEE, FL