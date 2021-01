(22 de enero del 2021. El Venezolano).- La orden ejecutiva firmada por Donald Trump durante su última noche como presidente a fin de proteger temporalmente a los ciudadanos de Venezuela en Estados Unidos de la amenaza de deportación ha dado un respiro a unos 200,000 venezolanos que podrán beneficiarse.

Estos venezolanos cubiertos por la Salida Obligatoria Diferida (DED), también conocida como Salida Forzosa Diferida, no están sujetos a la expulsión por 18 meses y también pueden disfrutar del beneficio de autorización de empleo.

La normativa, sin embargo, ha suscitado una serie de interrogantes.

Para aclarar dudas y hallar respuestas a las preguntas más frecuentes, AccesoMiami.com entrevistó a la abogada de inmigración venezolana Lea Salama Dimitri, del bufete Behar Law Group, en Fort Lauderdale, quien es miembro de la Asociación Venezolana-Americana de Abogados y ha investigado los pormenores de la orden, que entró en vigencia el 20 de enero del 2021.

¿QUÉ ES LA SALIDA OBLIGATORIA DIFERIDA?

El presidente de Estados Unidos puede autorizar la Salida Obligatoria Diferida (DED) a su discreción y como parte de su poder constitucional para llevar a cabo las relaciones exteriores.

Las personas cubiertas por DED no están sujetas a deportación de Estados Unidos por un período de tiempo designado. DED no se considera estado de no inmigrante, estado de inmigrante (tarjeta verde), estado de protección temporal (TPS) ni ciudadanía Estadounidense.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DED Y TPS?

Tanto DED como TPS son similares en algunos aspectos pero difieren en otros. DED ofrece protección temporal contra la deportación a personas elegibles de países o regiones designados y es otorgado por el presidente de los Estados Unidos.

TPS es un beneficio de inmigración temporal otorgado por el Secretario de Seguridad Nacional a personas de países designados. Ambos beneficios se otorgan por un período de tiempo específico, pero ninguno de los beneficios se considera un beneficio permanente.

En la mayoría de los casos, ambos beneficios confieren elegibilidad para solicitar una autorización de trabajo con una fecha de vencimiento limitada, pero no hay beneficios de viaje automáticos a menos que los solicitantes obtengan un permiso anticipado antes de la salida.

El Nuevo Herald