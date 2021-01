(22 de enero del 2021. El Venezolano).- “No me causaba placer verme en la situación de contradecir al presidente, podías sentir que era algo que no iba a pasar sin tener consecuencias”.

Así describió el trabajo con el expresidente Donald Trump un visiblemente distendido doctor Anthony Fauci en su regreso a la sala de prensa de la Casa Blanca este jueves.

Y es que Fauci se hizo famoso por sus matizaciones y en ocasiones desmentidos de los errores que divulgaba el entonces presidente Donald Trump en las conferencias de prensa sobre el coronavirus.

“Se dijeron cosas, como las relacionadas con la hidroxicloroquina, que eran incómodas porque no se basaban en hechos científicos”, recordó en relación al medicamento promovido por Trump sin que hubiera evidencia de que podía servir para tratar el covid-19.

“Siempre lo dije todo, por eso a veces me metía en problemas”, recordó sobre Trump, quien llegó a quejarse de que el epidemiólogo gozara de más popularidad que él.

Y agregó, aliviado, sobre su primer día de trabajo con el gobierno de Joe Biden: “La idea de que puedes venir aquí y hablar sobre lo que sabes, cuál es la evidencia, la ciencia y saber que eso es todo, dejar que la ciencia hable, es una liberación“.

“Una de las cosas con este nuevo gobierno es que si no sabes la respuesta, no la inventas, reconoces que no sabes”, agregó sonriente.

REUTERS Fauci dijo que a menudo se metió en problemas por contradecir al presidente Trump.

También prometió seguir siendo totalmente transparente, por lo que cuando haya algo que a su juicio se esté haciendo mal en el nuevo gobierno, lo señalará.

BBC