(22 de enero del 2021. El Venezolano).- La noticia aparecida en el día de ayer en el diario Repubblica de Roma, tuvo un efecto, que me dije a mi mismo, que pasa Raúl Ochoa ? Pero si es que ya no haynada de que te pueda sorprender en la patria de Bolívar, porque te asombras ?



Bueno si me explico, me refiero a la decisión de la fiscalía de la ciudad de Zúrich de la Confederación Helvética de hacer pública una investigación que durante varios años han llevado adelante. Se trata del seguimiento a una parte del botín, si ese

que he llamado el atraco a mano armada históricamente más grande del mundo

que se inició el 4 de Febrero del año de 1992, cuando utilizando tanques de

guerra, atacaron las instituciones las cuales les habían confiado las armas de la

República para salvaguardarla de sus enemigos.

Esto que devela la Fiscalía de Zúrich es solo una muy pequeña parte, digamos una

migaja de lo que estos desgraciados nos han robado: solo 10 mil millones de

dólares.

Pero quienes son estos delincuentes ? Citaremos a tres de ellos quienes ya son

harto conocidos.



Me refiero en primer lugar a Raúl Gorrín, solicitado por la Justicia de los Estados

Unidos, acusado de lavado de dinero, conspiración y soborno por los EEUU,

presidente del canal televisivo Globovisión y socio financiero del chavismo, vuelve a

estar en el foco por la publicación de unos documentos que prueban transferencias

multimillonarias en Suiza.



Se trata de dos prestigiosos medios de información digitales como lo son: “El

Confidencial”, las evidencias revelan que Gorrín movió entre 2011 y 2013 no menos

de 5.600 millones de dólares procedentes de caudales públicos de Venezuela e

Infobae.com que en su edición del 26 de marzo del 2019, sostiene que hasta fines

de 2013, Gorrín respondía a Diosdado Cabello, el número dos del PSUV y uno de los

hombres más fuertes del país. Sin embargo, Maduro y su mujer, Cilia Flores,

“entendieron el potencial del empresario [sic], le pusieron alfombra roja para la

compra de Globovision, comenzaron a protegerlo en favor de sus intereses y a

alejarlo de Cabello”, cuenta el periodista español Marcos García Rey [1].

Desde entonces, Gorrín y su socio Gustavo Perdomo, se convirtieron en testaferros

de la pareja presidencial, con quienes “diseñaron y desarrollaron tramas de

malversación de caudales públicos y el pago de sobornos multimillonarios a altos

funcionarios públicos”. Nada mal para este par de pillos.



Veamos ahora brevemente las performances en el robo del dinero publico de dos de

los más leales al muerto de Sabaneta: El teniente Alejandro Andrade [alias] El

Tuerto, quien fue condenado a 10 años por un tribunal estadounidense tras

reconocer que había cobrado sobornos por valor de mil millones de dólares.



El teniente Andrade admitió que gracias a los sobornos ingresados en una cuenta

de la Compagnie Bancaire Helvetique de Ginebra, compró un jet privado por valor

de 34 millones de dólares, así como una colección de 35 relojes de alta calidad. En el

año del 2011 Andrade era el titular único de cuentas de la Tesorería de la Nación

hasta por 11.200 millones de dólares en bancos de Suiza.

Esta información fue

divulgada por las autoridades suizas en su momento. Pero el nombre de este

personaje se repite incansablemente en esta novela de terror basada en hechos

reales. Me refiero como supondrán a Alejandro Andrade, [alias el Tuerto] cuyo

desagradable nombre trasciende con el destape internacional de las cuentas ocultas

en la banca suiza. En el caso de Venezuela, tercer país con mayor cantidad de

dinero en el cuestionado HSBC suizo, involucra al militar retirado y ex secretario.

Fuente: Runrun.es Feb 10 2015.



Y agrego, estas cuentas eran movilizadas solo con la firma de Andrade y

posteriormente con la de Marcos Torres siempre en forma individual.

Pasemos ahora a darle un vistazo a la performance de la ex enfermera del muerto

de Sabaneta, Claudia Díaz y quien de enfermera paso a ser la Tesorera de la Nación

y al mismo tiempo a dirigir el Fondo de Desarrollo.

El Fonden también ha sido objeto de investigaciones periodísticas. Un reportaje de

Reuters en 2012, citado por Univisión, reveló que la institución recibió al menos 100

Mil Millones de dólares; sin embargo, no se evidenciaban importantes avances en la

construcción de obras.



En 2011, durante la gestión de Claudia Díaz, el Fondo de Desarrollo recibió 15 Mil

Millones de dólares provenientes una parte de PDVSA y otra de los acuerdos con la

Republica de China.

En el 2014, tres años después del inicio de sus funciones como tesorera de la nación,

se conoció que una compañía establecida en la isla caribeña de San Vicente y las

Granadinas, y la cual presuntamente Díaz controlaba, “compró 250 lingotes de oro

valuados en más de US$ 9.5 millones”, y según expedientes judiciales obtenidos por

The Associated Press. “Los lingotes, (de un kilogramo 2.2 libras cada uno), fueron

almacenados en una bóveda privada en un pequeño pero al mismo tiempo muy

grande paraíso fiscal, el Principado de Liechtenstein. A esta bóveda solo tenían

acceso Díaz y su hijo después de que éste cumpliera 18 años.



Pocos años después, una cantidad casi idéntica de lingotes de oro fue vendida por

un representante de Díaz.

“Gran parte del dinero obtenido en la operación fue depositado en un banco suizo”,

publicó The Associated Press. Aparentemente en el mismo banco que es

considerado por las autoridades financieras y anti crimen de Suiza el banco que más

dinero sucio ha lavado para la clica de los venezolanos Chavista Madurista. [2]



De acuerdo con el portal Bloomberg, el hallazgo de los de los fondos mil millonarios

convierten a la Venezuela chavista en la mayor fuente de dinero sucio en Suiza.

Pero este entramado de corrupción es tan inmensamente grande que los inculpados

cuando son descubiertos y obviamente con la intención de salvarse, se acusan

entre ellos. Veamos que dice la Ex enfermera Díaz en una entrevista concedida a

BBC Mundo el 13 de diciembre del año 2018:

“En la última etapa de su enfermedad, [se refiere al muerto de Sabaneta] es cuando

el ministro [se refiere a Giordani] y yo nos vemos sometidos a unas fuertes

presiones por parte del alto gobierno, que en ese momento Chávez no lo podía

ejercer directamente, ya en los últimos meses de su enfermedad del año 2012.



Y es cuando comenzamos a recibir unas instrucciones totalmente ajenas a la ley,

el ministro (Giordani) y yo nos negamos rotundamente”, dice la ex enfermera.



A raíz de esta declaración de prensa el gobierno de Maduro ordeno a sus abogados

de confianza o sea al Tribunal Supremo de Justicia que emitieran una orden de

captura y de Extradición desde España. Así fue, 48 horas después el bufete de

Maduro había cumplido cabalmente la orden. Actualmente está libre bajo

condiciones además de haberle sido retirado el pasaporte por orden del Juzgado

de la Audiencia Nacional de España. El juicio se realizara en los próximas dias.

La señora Díaz, alias la Ex Enfermera, tiene otro haber en su extenso prontuario,

ya que desde el 23 de diciembre pasado, tiene una orden de captura en su contra

por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este juicio está

comenzando y por lo tanto es probable que en pocos días se vista también no con el

“Tailleur” firmado por Carolina Herrera, que acostumbra lucir, pero sí de los

fabricados en las cárceles americanas, aquellos de color anaranjado incandescente.



Según noticias que no puedo confirmar aun, investigadores de varias ONG que

trabajan en desnudar esta conspiración, calculan que la Ex enfermera pueda tener

escondidos más de 400 millones de dólares robados a los fondos del estado. Es de

hacer notar que estas ONG, es ahora que comienzan en la investigación de los

fondos sustraídos al erario venezolano por el guarespalda y marido de la Ex

enfermera, Adrián José Velásquez Figueroa, mejor conocido dentro de círculos

militares como alias “Guarapiche”.

Para concluir esta nota, triste por demás, me parece interesante y siempre a

beneficio de inventario, copiar una nota que publicó el chavista Héctor Navarro,

quien fue Ministro en varias oportunidades al comienzo de la gestión del muerto de

Sabaneta: “ Según los ex ministros Héctor Navarro entre 1999 y 2014 en varios

ministerios y Jorge Giordani ex ministro de economía en varias oportunidades entre el 2003 y 2014, denunciaron ante la Asamblea Nacional que el saqueo durante los

últimos 20 años del gobierno Revolucionario fue de 300.000 millones de dólares.

Otras fuentes de investigación pronuncian que el saqueo puede llegar a medio billón

de dólares, dicho en otras palabras 500 mil millones, el mayor robo organizado de

la historia en el mundo es como se ha calificado a lo ocurrido en Venezuela”.

Raúl Ochoa Cuenca, En Anfi del Mar, Gran Canaria el 18 de Enero del 2021.