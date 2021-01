(21 de enero del 2021. El Venezolano).- Joe Biden (78 años) se convirtió este miércoles 20 de enero en el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos. Un demócrata vuelve a la casa Blanca del país considerado “el más poderoso del mundo” y Donald Trump es ya un expresidente que vive en el sur de la Florida.

En El Venezolano Hoy, programa que conduzco desde Bogotá, analizamos los retos, prioridades y desafíos de esta nueva administración en la Casa Blanca que recién se estrena en sus funciones. Me acompañaron dos destacados invitados: Oswaldo Muñoz CEO del grupo editorial El Venezolano y Antonio De la Cruz, analista de tendencias y presidente de Inter American Trends.

Oswaldo, destacó de entrada, que el discurso de Biden en su toma de posesión, tuvo como eje la humildad y el humanismo: “Creo que eso va a marcar la gestión de Joe Biden y de Kamala Harris. En su discurso le dedicó un tiempo bastante importante a la unidad, esperemos que esto no se quede en palabras”.

El profesor Antonio agregó: “Este 20 de enero es un día importante porque en Estados Unidos las instituciones funcionan, ésta democracia muestra nuevamente su fortaleza, en los tres poderes que hoy se reunieron para juramentar al nuevo presidente de Estados Unidos”.

Y agregó: “Este gran país vuelve nuevamente a demostrar que la democracia es el eje central de lo que ocurre y Joe Biden muestra esa cara y muestra también un futuro donde genera una serie de compromisos porque tiene que demostrar -con acciones- que la unidad es posible, porque EE UU es un país hoy polarizado. Así que Biden tiene el gran reto de demostrar que la unidad es posible para enfrentar los desafíos internacionales del país”.

¿QUÉ PAÍS RECIBIÓ HOY JOE BIDEN?

“Si consideramos los hechos recientes, me atrevo a decir de Joe Biden recibe una democracia herida luego de los hechos del 6 de enero, una nación dividida, polarizada”, dije como introducción a la pregunta.

“El trabajo que tiene la administración nueva es inmenso -comentó Oswaldo-, sobre todo con el tema de la pandemia, ya que no se puede tener distinción de partidos con los gobernadores y alcaldes locales para otorgar recursos y eso tiene que hacerlo de inmediato la administración de Joe Biden y de Kamala Harris, también con relación a la inmigración y otros temas que son de gran importancia, pero fundamentalmente unificar un país dividido”.

Para el profesor Antonio, Biden recibe un país polarizado, donde “hay que tejer muy bien porque son concepciones muy distintas de lo que quiere cada uno y si no se teje bien esas divisiones se van a mantener en el tiempo”.

“El presidente Biden -dijo De la Cruz- recibe un país con una pandemia que actualmente tiene una economía que sufre, una economía donde los pequeños negocios están tremendamente afectados. También recibe un país donde las grandes compañías tecnológicas osaron ir contra la libertad de expresión y eso habría que verlo, porque eso ataca los mecanismos de la democracia”.

POLÍTICA EXTERIOR

¿Venezuela ocupará realmente un lugar entre las prioridades de la nueva administración demócrata? ¿Abandona Estados Unidos el apoyo a Juan Guaidó y negocia con Nicolás Maduro?, pregunté a mis invitados.

Oswaldo fue claro en su respuesta: “No creo que Venezuela forme parte de las prioridades. Trump dejó la imagen internacional del país por el piso, la salida de la Organización Mundial de la Salud, (OMS), el acuerdo climático de París está en la agenda… creo que hay mucho trabajo que hacer en lo inmediato y Venezuela no será una prioridad en los primeros 100 días o en las primeras acciones del gobierno. Creo Biden que mantendrá su apoyo a la oposición”.

De la Cruz coincidió con Oswaldo: “Venezuela seguirá siendo un tema importante pero no una prioridad, no estará entre las primeras acciones que va a tomar porque el nuevo gobierno encuentra muchas cosas que hacer: encuentra el plato muy lleno de pendientes en tema de política exterior”.

¿El presidente Biden negociaría con Maduro?

“La negociación política es una frase que genera duda y desconfianza en los venezolanos” -dije a mis invitados- .

Para Oswaldo la negociación debe ir orientada en buscar o realizar unas elecciones libres en Venezuela. La política es el arte de la negociación, dijo. “Debería lograrse intercambiando acciones como liberar a los presos políticos con disminución de sanciones, llegar a elecciones libres con un árbitro electoral diferente y la eliminación de otras sanciones y así llegar a una negociación con el enemigo político”.

¿A qué nos referimos con “diálogo político” en el caso de Venezuela?, pregunté

El profesor Antonio dijo: “La política es arte de negociar para crear consenso y para eso Joe Biden es muy bueno. Creo que va a manejar la política exterior directamente, porque viene de ese comité del senado y tiene el conocimiento del mundo internacional”.

El profesor Antonio hizo referencia a Cuba “que las sanciones no funcionan” ya que no fueron acompañadas por la comunidad internacional, y “es lo que dice el equipo de Biden, que las acciones no pueden ser dadas de manera unilateral”.

“Si no hay un concierto de naciones que apliquen las mismas mediadas le da oxígeno al régimen venezolano, le permite sostenerse y apalancarse creando un enemigo externo y poder así someter más al pueblo venezolano”, dijo el profesor.

¿Y la política migratoria?

Antes de la pregunta sobre una posible reforma migratoria en EE UU, recordé el historial de 2,5 millones de deportaciones en la era Obama-Biden, las trabas de Trump a la migración legal y la condena de los indocumentados. Con estos antecedentes: ¿Qué pueden esperar los latinos en Estados Unidos en materia migratoria con Joe Biden?

“Hoy mismo el presidente Biden -dijo Oswaldo- firma la legalización de 12 millones de migrantes que están indocumentados. Esto es un paso extraordinario que evidencia el interés que tiene Biden de cumplir la promesa electoral y de legalizar a los 800 mil soñadores que se les ha hecho la vida imposible en los últimos cuatro años”.

El profesor Antonio agregó: “Hay un compromiso de resolver la situación de los casi 12 millones de ilegales que hay en Estados Unidos, que fue una promesa de campaña y lo van a hacer y eso le permite una estrategia positiva hacia la comunidad latina en miras de la elección que está en puerta para ganar en los estados que son de republicanos”.

“Biden se va a diferenciar mucho de Obama y Trump: viene con una agenda más solidaria”, dijo el profesor.

Al terminar la transmisión, formulé una pregunta difícil -y comprometida- de responder:

¿SE RESTABLECE LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JOE BIDEN?

Oswaldo nos dijo: “Es posible que exista la voluntad de Estados Unidos, de la Unión Europea, entre otros actores en lograr los objetivos. Pero si no existe la posibilidad del régimen de Maduro de dialogar será muy difícil de lograr resultados. Sin embargo, la gran ventaja que se tiene es que Biden tiene los recursos y la experiencia para poder colocar los elementos puntuales y resolver el problema”.

“Es clave que la oposición sea inteligente en este momento -dijo el profesor Antonio- y facilite que ese proceso llegue a feliz término, que la oposición entienda el momento en el que estamos y facilitar que el objetivo llegue a feliz término sin búsqueda de protagonismos”.

El Venezolano Colombia