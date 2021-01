(18 de enero del 2021. El Venezolano).- Ayer, el Comité de la Toma de Posesión Presidencial (PIC, por sus siglas en inglés) detalló el calendario de eventos hasta la fecha para la toma de posesión de Joseph R. Biden, Jr. y Kamala D. Harris y cómo los estadounidenses pueden participar y ver los mismos. En el transcurso de cinco días de programación, las actividades de la toma de posesión de “Un País Unido” honrarán nuestras tradiciones mientras permiten de forma segura que más personas que nunca en los Estados Unidos participen desde sus propios hogares.



Las actividades de la toma de posesión anunciadas y el calendario preliminar se detallan a continuación y están sujetos a cambios:

DOMINGO 17 DE ENERO

Concierto: “Nosotros, el pueblo”

8:00 PM ET



El Comité de la Toma de Posesión organizará un concierto inaugural virtual, el primero en su clase, que apoyará este momento histórico para uestro país. El concierto será presentado por Keegan-Michael Key y Debra Messing y contará con otros oradores e intérpretes, incluyendo a AJR, Michael Bivins, Connie Britton, Fall Out Boy, Ben Harper, Carole King, Kal Penn, James Taylor y will.i.am. El evento también contará con mensajes del presidente electo Biden, la Dra. Biden, la vicepresidenta electa Harris y Doug Emhoff.



LUNES 18 DE ENERO

DÍA DE MARTIN LUTHER KING Y EL DÍA NACIONAL DEL SERVICIO



“Juntos, Servimos”, un Día Nacional del Servicio

Todo el día



El PIC está colaborando con organizaciones locales, estatales y nacionales en eventos de servicio, en el Día Nacional de Servicio el 18 de enero de 2021, en honor al Día de Martin Luther King Jr. y antes de la juramentación de Joe Biden y Kamala Harris. Obtenga más información en https://BidenInaugural.org/day-of-service.



“Juntos, Servimos”, una celebración del Día Nacional del Servicio en honor a MLK

8:00 PM ET



El Día Nacional de Servicio culminará en una celebración de una hora de duración que contará con una amplia gama de artistas, oradores inspiradores e historias que celebran el legado de Martin Luther King Jr. y el compromiso de la Administración Biden-Harris con el servicio. Los participantes confirmados incluyen a Aloe Blacc, la reverenda Dr. Bernice King, Martin Luther King III, Chesca, la representante Sharice Davids, Rosario Dawson, Andra Day, Yo-Yo Ma, el reverendo Al Sharpton, Sean Patrick Thomas, Diane Warren, Lynn Whitfield, Bebe Winans y más.



MARTES 19 DE ENERO

“Juro Solemnemente: la Toma de Posesión Presidencial de los EE.UU.”

12:00 PM ET



Discovery Inc. y Discovery Education ofrecerán una experiencia de aprendizaje virtual para los educadores, estudiantes y familias. El programa presentará un saludo de la Dra. Biden a los estudiantes y ofrecerá acceso a este evento histórico a través de una serie de entrevistas con expertos sobre las tomas de posesión e historiadores. Puede encontrar recursos de aprendizaje adicionales en https://discoveryeducation.com/learn/inauguration/.



Memorial por el COVID-19 a nivel nacional

5:30 PM ET



El Comité de la Toma de Posesión organizará un memorial para recordar y honrar las vidas perdidas por el COVID-19 en ciudades y pueblos de todo el país. En una ceremonia en Washington, D.C. se iluminará la piscina reflectante del Monumento a Lincoln.



El Comité de la Toma de Posesión Presidencial está invitando a ciudades y pueblos en todo el país a unirse a Washington, D.C. e iluminar los edificios y sonar las campanas de las iglesias a las 5:30 p.m. hora del este, en un momento nacional de unidad y recordación.



MIÉRCOLES 20 DE ENERO

DÍA DE LA TOMA DE POSESIÓN



Nuestra Casa Blanca: Una Celebración de la Toma de Posesión para los Jóvenes en los Estados Unidos

10:00 AM-12:30 PM ET



El PIC organizará la primera transmisión en vivo en la historia dirigida a los jóvenes estadounidenses, antes y durante las ceremonias de la toma de posesión. La transmisión en vivo, presentada por la artista y activista Keke Palmer, contará con un mensaje especial de la Dra. Jill Biden; comentarios de las historiadoras Doris Kearns Goodwin y Erica Armstrong Dunbar; un segmento sobre las mascotas presidenciales producido por Nickelodeon; extractos de voces estudiantiles de la programación de los Laboratorios de Reportajes Estudiantiles de PBS NewsHour, “Nosotros los Jóvenes”; preguntas de trivia, incluyendo algunas formuladas por Doug Emhoff; segmentos producidos por la Biblioteca del Congreso; y otras presentaciones especiales.



Ceremonia de Juramentación y Discurso Inaugural

TBA AM-PM ET



El presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris serán juramentados en el ala oeste del edificio del Capitolio de los EE.UU. Después de que sean juramentados, el presidente electo Biden pronunciará un discurso inaugural en el que expondrá su visión para derrotar la pandemia, reconstruir mejor y unir y sanar a la nación.



Pase de Revista

TBA PM ET



Tras la ceremonia de juramentación, el presidente electo Biden, junto al comandante del Grupo de Trabajo Conjunto de la Región de la Capital Nacional, evaluará la preparación de las tropas militares. Cada una de las ramas de las fuerzas armadas estará representada en este evento



Ofrenda Floral en el Cementerio Nacional de Arlington

TBD PM ET



El presidente electo, la Dra. Biden, la vicepresidenta electa Harris, y el señor Emhoff visitarán el Cementerio Nacional de Arlington para depositar una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido para honrar a nuestros hombres y mujeres en uniforme que sacrificaron su vida en defensa de nuestros valores comunes. Estarán acompañados por el presidente Barack Obama y Michelle Obama, el presidente George W. Bush y Laura Bush, el presidente Bill Clinton y la secretaria Hillary Clinton



Escolta Presidencial

TBA PM ET



El presidente electo Biden tendrá una escolta presidencial desde la calle 15 hasta la Casa Blanca, con cada rama de las fuerzas armadas representada en la escolta, incluyendo la banda del Ejército de los Estados Unidos, una guardia de honor del Servicio Conjunto, y la guardia del Comandante en Jefe y el Cuerpo de Pífanos y Tambores de la Tercera Infantería de los Estados Unidos, “la Vieja Guardia”.



Desfile virtual en todos los Estados Unidos

TBA PM ET



El Presidente electo tendrá una escolta presidencial a la Casa Blanca. La misma será seguida de un “Desfile por los Estados Unidos” que será televisado para el pueblo estadounidense y contará con actuaciones diversas y dinámicas en comunidades de todo el país.



“Celebrando a los Estados Unidos”, un especial en horario estelar

8:30-10:00 PM ET



Un programa que pondrá el toque final, con intervenciones del presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris y mostrará la resiliencia, el heroísmo y el compromiso solidario del pueblo estadounidense de unirnos como nación para sanar y reconstruir. Presentado por Tom Hanks con intervenciones de Eva Longoria y Kerry Washington, este programa de 90 minutos incluirá interpretaciones desde lugares emblemáticos del país por los Foo Fighters, John Legend, Lin Manuel Miranda, Bruce Springsteen, Demi Lovato, Justin Timberlake, Ant Clemons y Jon Bon Jovi con presentaciones adicionales que serán anunciadas.