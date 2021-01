(18 de enero del 2021. El Venezolano).- Me parece de interés y sobre todo en vista de los últimos acontecimientos

sucedidos en los Estados Unidos, hacer de nuevo referencia a las declaraciones

del 22 de diciembre del Representante por el Estado de Nueva York Gregory

Meeks, a la VOA. Me parece útil el recordar que Mr. Meeks era el coordinador

en los Estados Unidos, de las miles de toneladas de carburantes que el manirrota

de Chávez regalaba dizque para los pobres de Nueva York.



Esta es la declaración completa del Representante del distrito electoral 5 de Nueva

York Gregory Meeks, declaración esta la cual me parece que podría ser la piedra

angular del nuevo gobierno USA en relación a nosotros: Utilizaré mi experiencia en

Latinoamérica para ayudar a Venezuela a “regresar a la democracia”.



Catalogó de la situación de Venezuela como “muy grave”. “Nosotros estamos en el

hemisferio occidental y todos necesitamos unirnos y trabajar de manera

multilateral, porque es importante que haya democracia”, dijo Meeks.



Se refirió concretamente a las crisis migratoria y política: “Cuando ves la cantidad de

personas que se mueren de hambre y huyen y cruzan la frontera, ya sea hacia

Colombia o Perú ¿querrá decir Brasil ? u otros países vecinos. Cuando miras lo que

sucedió con las elecciones parlamentarias que fueron boicoteadas, supongo por la

oposición, la oposición no parece estar unida, parece estar fracturada”.



Querido Mr Meeks permítame decirle que está usted suponiendo muy mal.



Y si ese es su “ approach” con la realidad política de nuestro país está muy lejos

de la verdad.

Por lo tanto con todo respeto envío el siguiente mensaje al hombre del momento:

Mr. President, si este es su hombre especialista en Relaciones Exteriores y así

interpreta el proceso electoral del 6 de Diciembre en Venezuela realmente lo que

hace es llenarnos de más pesimismo.



Meeks también afirmó que desde su posición impulsará y trabajará para que

Estados Unidos se una a los diálogos que se han llevado a cabo en torno a la

problemática venezolana con organismos como el Grupo de Lima, la Unión

Europea, el Vaticano y otros que buscan una solución diplomática a la situación

política, económica y social de Venezuela.



“Básicamente nosotros no hemos estado en la mesa hablando de manera colectiva.



Entonces creo que eso es lo realmente importante. Estoy seguro de que la

administración Biden los escucharía y hablaría [ no está seguro ] con ellos y bajo eso,

trataría de hablar en ese grupo multilateral y así tomar una determinación de cuál

sería el camino apropiado a seguir”, acotó Meeks quien afirmó además que desde su

posición impulsará y trabajará para que Estados Unidos se una a los diálogos que se

han llevado a cabo en torno a la problemática venezolana con organismos como el

Grupo de Lima, la Unión Europea, el Vaticano y otros que buscan una solución

diplomática a la situación política, económica y social de Venezuela.



Mr Meeks no ha sido porque las políticas del presidente Trump no era basadas

únicamente sobre el dialogo que la situación ha llegado donde ha llegado. Es

porque la contraparte, o sea sus amigos que mandaban gratis el fuel oíl a través de

usted son simplemente mi querido Mr. Meeks unos “Bad Boys”.



“Wrong way Mr. President”, debo recordarle que los alumnos criollos de los

hermanitos Castro, son especialistas en diálogos para ganar tiempo y continuar

convirtiendo a Venezuela en un país Chatarra.



Y para cerrar con broche de Oro, el representante de New York en esas

declaraciones cuando habla del proceso del 6 de Diciembre no hace alusión de la

manipulación del ente electoral, ni del robo de los partidos políticos por parte de

TSJ, ni que la participación real no llegó al 17%, sino que la oposición

simplemente boicoteo las elecciones. Solo nos queda esperar que Juan Sebastián

Gonzales, el funcionario designado por Biden como consejero de seguridad nacional

para la América latina, conozca mejor que el representante Meeks a la clica de

Miraflores.



En Anfi del Mar Gran Canaria el 15 de Enero del 2021.