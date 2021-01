(17 de enero del 2021. El Venezolano).- Cuando la vicepresidenta electa Kamala Harris preste juramento en la toma de posesión del miércoles; la magnitud de su histórica elección quedará marcada no solo en sus comentarios, sino también en los detalles. La vicepresidenta electa será juramentada por la jueza Sonia Sotomayor, otra histórica primera mujer. Sotomayor es la primera jueza latina de la Corte Suprema. Harris, según una fuente con conocimiento, dijo a ABC News que el vicepresidente electo se inspiró en los antecedentes del juez Sotomayor. Ambos se desempeñaron anteriormente como exfiscales: Harris en California, Sotomayor en Nueva York. Durante su discurso de victoria, Harris tejió un adagio de su madre, Shymala Gopalan Harris, quien a menudo le decía que sería la primera en hacer muchas cosas, pero la instaba a abrir puertas para los demás. "Si bien puedo ser la primera mujer en esta oficina, no seré la última", dijo Harris. Para el día histórico, Harris ha optado por prestar juramento utilizando dos biblias. Anteriormente, una pertenecía a la Sra. Regina Shelton, quien era como una segunda madre para Harris y su hermana Maya. Las dos hermanas llamaban cariñosamente a la casa de Shelton "la casa" y la visitaban todos los días después de la escuela. Se volvieron increíblemente cercanos a la hija de Shelton y sus hijos adoptivos. Harris ha llevado la memoria de Shelton a lo largo de su vida. Harris usó la Biblia de Shelton durante su juramento para el Fiscal General de California y el Senado de los Estados Unidos. La segunda biblia perteneció al fallecido ícono de los derechos civiles y juez de la Corte Suprema Thurgood Marshall, alguien que inspiró la carrera de Harris. "Algunos de mis mayores héroes fueron abogados: Thurgood Marshall, Charles Hamilton Houston, Constance Baker Motley, gigantes del movimiento de derechos civiles. Me importaba mucho la justicia y veía la ley como una herramienta que puede ayudar a hacer las cosas justas". Harris escribió en sus memorias, "The Truths We Hold". Harris incluso atribuyó su matriculación en la Universidad de Howard a Marshall, quien también se graduó de la histórica universidad negra. Con información de ABC News