(17 de enero del 2021. El Venezolano).- El actor Armie Hammer, muy conocido por “Call Me By Your Name” (2017), protagonizó esta semana una polémica en redes sociales por unos supuestos mensajes de contenido sexual y por haber abandonado poco después la cinta que iba a encabezar con Jennifer López.

Todo empezó el pasado fin de semana cuando aparecieron de forma anónima en las redes presuntos mensajes privados del actor en el que detallaba algunas de sus fantasías sexuales, que en algunos casos resultaban muy perturbadoras, reseñó EFE.

La controversia continuó el miércoles cuando Hammer anunció que finalmente no estaría en “Shotgun Wedding”, la comedia en la que compartiría protagonismo con Jennifer López.

“Shotgun Wedding” relatará la historia de Darcy y Tom, una pareja que afronta su inminente boda con muchas dudas y con sus respectivas familias ayudando muy poco a relajar la situación.

Con información EFE