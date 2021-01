(13 de enero del 2021. El Venezolano).- La ex embajadora de Juan Guaidó en Reino Unido, Vanessa Neumann, se dirigió a Nicolás Maduro en Twitter. La complicidad del escrito extrañó a los usuarios de la red social. Previamente, Maduro la acusó de complicidad para apoyar los intereses de Guyana sobre territorio venezolano.

“¿Qué pasó Nicolás Maduro? Me cuentan por ahí que me extrañas, que sigues lanzando notitas de amor. ¿Qué dirá Cilia de tu amor no correspondido?”, indicó.

Maduro dijo, en la presentación de su Memoria y Cuenta, que la embajadora de Guaidó hizo el lobby para que el gobierno de Reino Unido acelerara su intención de apoyar a Guyana en su intención de apoderarse de territorio venezolano.

El tuit ha tenido muchas interacciones. Algunos se preguntan si es real o le hackearon la cuenta a la diplomática.

El Nacional