(06 de enero del 2021. El Venezolano).- KENOFOBIA, Es el rechazo, el odio al extranjero o migrante. Pasando por agresiones, y hasta asesinatos o sentimiento exacerbado de protección de una nación por racismo o discriminación social. Ante la situación desagradable de lo acontecido en aguas del mar caribe, entre Venezuela, Trinidad y Tobago, que asesinan al momento a 55 personas desaparecidas y 32 encontradas muertas flotando en el mar. Entre mujeres, niños y personas de la tercera edad.

Las quejas y el trato inhumano recibido por los migrantes venezolanos en otros países vecinos y que “Hermanos” entre ellos esos mismos que nuestro Libertador Simón Bolívar independizo. Los venezolanos son los habitantes de nuestro hermoso y rico País, de la América excepto, los Estados Unidos y Brasil. que trabajaban, no con la mano de obra venezolana, lo contrario, esta se encargaba era de enviar las materias primas a los otros países, amén del petróleo y además recibir migrantes a nivel mundial, de Europa, Asia, África, Chinos, italianos, Alemanes, Portugueses, Españoles. y de América, Mexicanos, Dominicanos, Panameños, Cubanos, Chilenos, Peruanos, Argentinos, Puertorriqueños, Bolivianos, Garimpeiros Brasileños, Guatemaltecos, Nicaragüenses, Paraguayos, etc. Que llegamos a tener entre 3 y 4 millones de migrantes Colombianos y un millón de países, de europeos y americanos, amén de su guerrilla, hechos ciudadanos y residentes venezolanos. Trinitarios que venían a vivir a Guiria y todo el Estado Sucre venezolanos, a trabajar en la Empresa Petrolera en la Refinería de Caripito en el Estado Monagas, Curazoleños, Arubeños y otros más. Huyendo de las calamidades, la hambruna y la falta de empleo en sus países, el atractivo de la fortaleza de la moneda venezolana, además de las carencias de otros países y las guerras de los Europeos y otras partes del mundo. A partir del año 1952, la política del gobierno del General y que (Dictador) Marcos Pérez Jiménez, donde entre el año 1955 al 1957, fue declarado el mejor presidente del mundo, la Republica de mayor empuje económico y para variar el Bolívar (Moneda Venezolana,) estaba por encima del dólar Norteamericano.

El país mas prospero de la Historia Republicana de Venezuela, su política con el extranjero, era la de invitar a otros países y aperturar las fronteras para ingresar a Venezuela, especialmente profesionales y técnicos que enseñaran a los venezolanos. Sin embargo Profesionales y técnicos, no llegaron ni al 5%, y se aceptaron también el otro 95%, de Hecho nuestra ley de Extranjería en su capítulo I, dice en forma taxativa, Que: “Venezuela será un país abierto para todos.” Y así fue. Hoy nuestros compatriotas pasan mil calamidades y desprecios. Así son las cosas.

La Xenofobia

Era tan agradable nuestro país que el venezolano no estaba acostumbrado ni quería emigrar, era tan maravillosa nuestra Republica que nadie quería irse del país, al contrario de los otros países, se venían a Venezuela. Cuando un venezolano salía a otros países, era en plan de turismo (a gastar dólares) a estudiar y a laborar invitados, en plan de instructores, una vez cumplida su misión regresaban de inmediato, no querían estar en otros países. Hoy les toco a los venezolanos emigrar por esta guerra interna y mala calidad desproporcionada, sin trabajo hambre. Combustibles, inseguridad, sin medicinas, ni atención médica, etc. a diferencia de estos países que ayer les toco y Venezuela los recibió sin chistar.

La xenofobia, sabemos que es un rechazo de los naturales de un País, ante la presencia de personas de otro país. La célebre, ridícula Xenofóbica, guerrillera, comunista, como Claudia López, Alcaldesa de Bogotá en Colombia, que maltrato y los nombro personas no gratas a los “venecos,” estoy seguro que cualquier miembro de su familia trabajo en Venezuela. Pero ya vendrán tiempo mejores y espero no se olviden, hoy por mí, mañana por ti, pero serán bienvenidos.