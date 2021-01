(06 de enero del 2021. El Venezolano).- Muchos han sido los cuestionamientos sobre el interinato de Juan Guaido, errores y aciertos, pero sin duda alguna la valentía y el deseo de eliminar la usurpación del poder han prevalecido en el tiempo durante esta reciente lucha por restablecer la democracia en el país.

Sin lugar a duda, el coraje no ha faltado y a pesar de las diferencias expreso por esta vía mi solidaridad y reconocimiento pleno a Juan Guaido porque a pesar de la canallada de un grupo de diputados cobardes especialmente de vieja data dinosaurios de la democracia.

El, junto a diputados valientes están dando la cara frente a la tiranía mas nefasta y asesina que haya conocido Latinoamérica y el mundo entero, una tiranía cargada de resentimientos y maculas de décadas de resentimiento acumulado y de ideología anacrónica.

En este momento los venezolanos preferimos a un dirigente político que haya cometido errores y se equivoque, a uno que sea un líder oportunista que solo pretenda sobresalir porque sin lugar a duda se aprende haciendo y sobre todo de los errores y rectificar.

Los venezolanos solo tenemos esta alternativa que a pesar de todas las vicisitudes es con lo que contamos los venezolanos por el apoyo internacional y por las demás implicaciones internacionales que ha tenido la lucha de Guaido al poner mas en claro a nivel internacional la dictadura tirana del heredero.

Coraje no ha faltado, ha faltado dejar los intereses y pretensiones particulares en pro del bien común, el no olvidar a los muertos en la lucha, a los presos políticos y no olvidar el sufrimiento diario del venezolano eso es lo que nos ha faltado.

No podemos caer en el terreno de eliminar las opciones que tenemos, la meta es salir de Maduro y demás bagres rojos por la vía que sea, con los medios que sea, pero restablecer la democracia es la meta y con ello recuperar la república.

Valor y coraje es lo que ha sobrado y el tiempo dará la razón lo que no podemos es doblar las piernas y rendirnos, porque la victoria es de los valientes y de eso se ha dado suficientes muestras, y de allí vendrán los resultados que todos esperamos cuando logremos nuestra tan ansiada libertad la cual depende de todos.

@germanparedesr