(05 de enero del 2021. El Venezolano).- Venezuela amanece con una Asamblea Nacional legítima y un Parlamento ilegítimo. Tanto el oficialismo como la oposición enfrentar un devenir que no está muy claro.

La oposición debe entender que debe cambiar, indicó el politólogo Jesús González. Eso podría abrir la posibilidad al surgimiento de nuevos actores políticos, lo que conlleva a un gran avance para reagrupar las fuerzas y tratar de entender lo que realmente quieren los venezolanos.

“Este es un año electoral. Si la oposición no logra entender que debe modificar su agenda y recuperar espacios políticos, se dividirá aún más y desaparecerá dentro del panorama político de los ciudadanos. Un cambio de agenda en la oposición es necesario este año”, manifestó.

El experto afirmó asimismo que la Asamblea Nacional ilegítima no representa en votos lo que está pasando en el país. “Una de las razones es porque el chavismo ha tenido progresivamente una caída en la intención de voto, registrando la más baja en estas elecciones del 6 de diciembre”, dijo.

Explicó que esto se debe al agotamiento del elector y a la poca confiabilidad en el sistema electoral para dar solución a los problemas del país.

“El gran ciudadano decidió no ir a participar y eso es una mala noticia para la democracia y para los problemas del país. ¿Qué esperar de una asamblea que tiene todas las mayorías, tiene todas las posibilidades de legislar a su disposición y el nombramiento de todos los poderes públicos a su conveniencia? Lo que se espera es que continúen con una línea de fortalecimiento del oficialismo a nivel institucional. Eso no significa que efectivamente se tengan unas instituciones fuertes en el país”, agregó.

La continuidad de la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó aprobó hace algunas semanas una modificación en el Estatuto de Transición. Eso le permite a los diputados electos en 2015 extender su mandato durante un año, luego de no reconocer las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre por no contar con las garantías necesarias.

Si bien alrededor de 60 países manifestaron su respaldo una vez más al presidente interino, incluido Estados Unidos, González subrayó que, este Parlamento no podrá actuar sobre la política interna del país, lo que dificulta aún más su operatividad.

“El Parlamento electo el 6 de diciembre va a legislar con absoluta libertad en el caso interno de Venezuela. En cuanto al no reconocimiento internacional, puede que se vea afectado el acceso a créditos necesarios para mejorar la situación económica del país”, dijo.

Dudas

González destacó que aunque las elecciones realizadas por el régimen de Nicolás Maduro en diciembre fueron cuestionadas nacional e internacionalmente, igualmente el período del Parlamento elegido en 2015 vence el 5 de enero de 2021, y en la Constitución de la República no se contempla una extensión del mandato.

Señaló que la decisión de Guaidó de apegarse a la continuidad de la Asamblea Nacional ha generado divisiones dentro de la oposición venezolana.

“Fíjense que la modificación de ese Estatuto de la Transición no contó con la participación de Acción Democrática y eso evidencia la fractura dentro del bloque opositor, que después de 5 años se ve desgastado en su política de querer lograr un cambio de gobierno. Tendrán que revisar su agenda, porque efectivamente va a haber una Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre y un Parlamento nominal, digo nominal porque tendrá el nombre y reconocimiento de algunos países pero internamente no podrá actuar sobre la política del país”, indicó.

Algunos diputados como Marialbert Barrios, de Primero Justicia, y Stalin González, de Un Nuevo Tiempo, anunciaron este lunes que a partir del 5 de enero no serán diputados. Otras importantes figuras como Delsa Solórzano y Henry Ramos Allup, aunque no se han pronunciado públicamente, retiraron de sus perfiles de redes sociales el cargo de parlamentarios.

¿Apoyo internacional?

Aunque alrededor de 60 países no reconocen las elecciones del 6 de diciembre y manifestaron su apoyo a Guaidó, aún son más de 130 los que no se han pronunciado al respecto o están abocados a sus propios conflictos internos, resaltó el politólogo.

Señaló que dentro de los países que reconocen a Guaidó, como la Unión Europea y parte del bloque que conforma el Grupo de Lima, comienzan a verse ciertas fricciones por las medidas que se han tomado en referencia al Estatuto y la continuidad administrativa.

“Pudiéramos decir que internacionalmente hay un reconocimiento pero no está tan claro como cuando Guaidó asumió la presidencia del gobierno interino”, indicó.

El diario Financial Times indicó que según fuentes internas varios Estados miembros de la UE no están seguros de mantener su apoyo a Guaidó. Una de las propuestas que estarían planteando es reconocerlo como el líder de una oposición unida pero no como el presidente interino.

En cuanto al principal aliado de Guaidó, Estados Unidos, el Departamento del Tesoro emitió este lunes una nueva licencia en la que autoriza a la Asamblea Nacional de 2015, y a su Comisión Delegada, a actuar en representación del gobierno de Venezuela.

La licencia general 31A también detalla que no están autorizadas las transacciones o actividades que involucren a la asamblea nacional constituyente de Venezuela o al Parlamento que será juramentado el 5 de enero.

“En Venezuela tenemos una crisis humanitaria compleja, de alguna manera para salir de ella debemos reactivar el país. Es necesario abrir caminos de negociación y de ser necesario trabajar con esta Asamblea electa el 6 de diciembre, o con cualquier otro mecanismo de negociación que se proponga”, señaló González.

