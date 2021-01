(05 de enero del 2021. El Venezolano).- Me ha parecido muy interesante un video que nuestro compañero, mejor amigo y miembro del CREM, el Economista Ricardo Rodríguez Ball, subió a nuestro grupo de discusión, donde aparece una persona planteando varios aspectos contemporáneos que son de vastísima discusión en nuestro mundo y sobre manera hoy con la llegada y la aun no convencida finalización de la pandemia, no obstante el comienzo del proceso de vacunación en el planeta de este terrible flagelo.

Si efectivamente la persona que habla en el video, entiendo que se llama Ramón Freire, www.ramonfreire.cl , acusa a la nieta e hija de los Presidentes democráticamente electos de Costa Rica José Figueres, de haber dicho algo que realmente visto así pareciera que es una invitación que la Sra. Figueres hiciese a exterminar a las personas mayores de ??? .

Creo que no es posible y que esto dicho por el señor del video no es más que una especulación basada en algo que se llama Fake News o información con fines especulativos y de promoción personal.

Personalmente yo soy muy escéptico ante estas versiones de que un club de súper millonarios encabezados por George Soros, Bill Gate y los Clinton y teniendo como soporte al Presidente Biden, se han confabulado para desarrollar un plan que terminará por promover el comunismo en el mundo y que la victoria del Senador por el Estado de Delaware, es el inicio de un proceso que terminara con las libertades individuales y que tanto la Señora Christine Lagarde desde el FMI, como la señora Figueres desde la ONU o que el secretario de la OMS sean unos instrumentos que estarán echando las bases para el exterminio de unos 2 Mil millones de personas antes del año 2050.

Y que por lo tanto los afortunados sobrevivientes seremos [porque espero estar vivo todavía] en el futuro una población de zombis dirigidos a distancia a través de sistemas electrónicos.

Realmente me parece muy difícil, obviamente dentro de la infinidad de mis limitaciones a mis 72 años, sonados, sufridos y gozados, que esta leyenda sea cierta. Porque para mí no es más que eso, lo que en Italia llamamos “leyendas metropolitanas”.

Y ahora copio el artículo de un diario On line llamado Hispanidad primero y posteriormente inserto una nota de descarga de estas acusaciones del diario

Republica de la ciudad de Lima.

Hispanidad considerado por muchos como un órgano de difusión, entre ellos por los partidos españoles Popular y Ciudadanos, ambos de centro derecha, de mantener posiciones extremistas y no concordantes con la realidad del mundo actual.

Hispanidad es dirigido por el Señor José Eulogio López Escribano (Oviedo, 9 de mayo de 1960) quien es un periodista y escritor. El Señor Eulogio López es uno de los acusadores de la Sra. Figueres de haber dicho la frase que tanta polémica ha generado. La Señora Figueres niega haberla dicho.

Raúl Ochoa Cuenca. Anfi del Mar, Las Palmas de Gran Canaria.

Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [2010 al 2016] ha declarado en una entrevista, que la Tierra está sobrecargada de gente y que debemos pensar en despoblar el planeta. “Realmente, debemos hacer todo lo posible para cambiar porque ya estamos, hoy en día, excediendo la capacidad de carga del planeta”, afirmó.

Figueres también declaró abiertamente a principios de este año que el verdadero propósito del calentamiento global es acabar con el capitalismo. Ahora, incluso después de esta aseveración, sigue diciendo que tenemos que deshacernos de un gran porcentaje de la población mundial debido al cambio climático.

La funcionaria de la ONU no es ajena a declaraciones polémicas cuando se trata de cambio climático. Ha declarado que la Convención sobre el Cambio Climático (UNFCC) trata de “una completa transformación de la estructura económica del mundo”. También ha dicho en repetidas ocasiones que una dictadura comunista al estilo chino es más adecuada que el sistema constitucional de Estados Unidos para combatir el “calentamiento global”. Figueres dijo a Bloomberg News el año pasado que el gobierno chino –que sigue aplicando abortos forzados, el infanticidio y la esterilización obligatoria- “hace las cosas bien”, cuando se trata del cambio climático.

La jefe del panel de cambio climático más importante de la ONU está proporcionando una plataforma, y en algunos casos empujando activamente una política impuesta por una dictadura que persigue a las madres que se quedan embarazadas de su segundo hijo, que las secuestra en la calle y las lleva a hospitales bajo control del gobierno donde son drogadas y su bebé es asesinado, todo en nombre de salvar el planeta. Figueres señaló que una división partidista en el Congreso de Estados Unidos es “muy perjudicial” para la aprobación de leyes relacionadas con el clima, mientras que el Partido Comunista de China, establece las políticas por decreto. Comentarios. Luz María Campino Edwards afirma: “Como la ONU tiene una señora con ideas tan irracionales, demuestra una absoluta ignorancia”. Zarkov dice: “Hace años que la ONU perdió el norte, sus oficiales son en su mayoría izquierdistas, ecologistas y chiflados bien pensantes que han convertidola ONU en una organización al servicio de sus ideologías”. Carmen Elisa comenta: “En función de sus ideas incoherentes, efectivamente, que empiece a despoblarlo, pero que empiece por su familia”. Gladys señala: “Sus palabras son demoníacas. El poder que ostenta, no le permite afirmar tanta barbaridad”. Carlos Miguel Gutiérrez Hurtado dice: “Esta mujer está sencillamente loca”. Borja Elizechea afirma: “El hecho de que esta persona criminal en sus más profundos deseos ocupe el cargo que ocupa y que nos venga a dar esos ‘consejos’.” Gio recuerda lo que dijo Chesterton: “La respuesta a cualquiera que hable de exceso de población es preguntarle si él mismo es parte de ese exceso de población, o si no lo es, cómo sabe que no lo es” Y ahora apreciados lectores, copio una información aparecida en el diario limeño Republica el día 28 de Junio de este año y el cual sostiene que lo afirmado por el diario Hispanidad y por lo tanto el video acusatorio es un Fake.

https://larepublica.pe/verificador/2020/06/28/onu-es-falso-que-la-exsecretariachristiana-figueres-dijo-que-habia-que-despoblar-el-planeta/

En el 2015, Cristiana Figueres, de Costa Rica, se desempeñaba como secretaria ejecutiva de la Convención sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (UNFCCC). Ella asumió el cargo desde el 2010 hasta el 2016. La sucedió la mexicana Patricia Espinosa. Buscamos la cita en Internet y encontramos un artículo de un blog escrito en abril del 2015, en el que se reproducía una conversación en un “coloquio con Greg Dalton”, publicado en el canal de YouTube de Climate One en el 2013.

La conversación giró en torno a las mujeres como agentes transformadores, su papel en la economía familiar y cómo sufrían los impactos del cambio climático. Indicó que, en el 2013, “un 50 % de mujeres cocinaba a fuego abierto”, con todos los problemas respiratorios que eso podía acarrear.

Tras mencionar las tasas de fertilidad y de población, el entrevistador preguntó: “¿No es cierto que detener el crecimiento de la población sería una de las maneras de impedir el aumento de los gases de efecto invernadero?”. “Esperamos 9.000 millones en 2050, así que sí, obviamente, menos personas lo harían, ejercer menos presión sobre los recursos naturales”, señaló Cristiana Figueres. Es decir, una cantidad menor de personas al número proyectado para el año 2050 (muchas de las cuales todavía no han nacido) ocasionaría menos problemas ambientales al mundo.

El entrevistador le consultó si no había forma de que esa proyección de la población se modificara. “¿No hay forma de cambiar eso?”. “Definitivamente podemos cambiar esos números y nosotros deberíamos hacer todo lo posible por cambiar los números, porque ya hoy estamos excediendo la capacidad de carga actual del planeta”.

“No podemos caer en la opinión simplista de creer que si disminuye la población se va a resolver el problema”, subrayó la ex trabajadora de la ONU. Durante la entrevista, Cristiana Figueres estaba hablando de cifras aproximadas para el 2050 y cómo evitar el crecimiento de esa cantidad. Nunca mencionó que se debía “despoblar el planeta” o “eliminar” a la población viva.

Ella dijo que “deberíamos hacer todo lo posible por cambiar los números” del crecimiento de la población (proyectada para el 2050). Por lo tanto, consideramos que su declaración fue sacada de contexto y calificamos el artículo como falso.