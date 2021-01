(05 de nero del 2021. El Venezolano).- El canciller de Canadá, François-Philippe Champagne, este llunes ratificó la posicion de su país de seguir reconociendo a la Asamblea Nacional de Venezuela electa democráticamente en 2015 y al presidente interino, Juan Guaidó.

“Como las elecciones del 6 de diciembre no fueron libres ni justas, Canadá seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional, elegida democráticamente en 2015, como Legislatura legítima de Venezuela y su presidente como Presidente interino. Canadá siempre estará con Venezuela en su lucha por restaurar la democracia“, informó el canciller en su red social de Twitter.

Estados Unidos y Japón se pronunciaron en la misma línea durante el día. El canciller del país asiático, Toshimitsu Motegi, se pronunció sobre el tema en una entrevista con la agencia EFE, en el marco del inicio de su gira por América Latina que lo llevará a México, Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil.

“Japón sigue haciendo un llamamiento en pro de la restauración de la democracia con la amplia participación de ciudadanos y la pronta celebración de elecciones libres y justas en Venezuela, y apoya al presidente interino, Juan Guaidó”, indicó el jefe de la diplomacia nipona.

El funcionario japonés expresó la preocupación de su país respecto al “agravamiento de la situación política, económica y humanitaria en Venezuela”, que ha generado 5,4 millones de refugiados y migrantes.

Estados Unidos, en tanto, emitió a través del Departamento del Tesoro una declaración en la que mantiene su reconocimiento a la Asamblea Nacional y a Guaidó. Según detalla la Licencia General 31A, Washington autoriza a la Asamblea instalada en enero de 2016 (tras un triunfo opositor en las urnas) y a las personas delegadas por el Parlamento, y a Juan Guaidó o funcionarios designados por él, “para actuar en nombre del Gobierno de Venezuela”.

En cambio, ratificó que no autoriza transacciones o actividades que involucren “a la Asamblea Nacional ilegítima programada para sentarse en 5 de enero de 2021, incluidos sus respectivos miembros y personal”.

Las declaraciones tienen lugar un día antes de que el chavismo busque jurar un nuevo Parlamento, cuyos miembros, dice, fueron elegidos en los comicios del pasado 6 de diciembre. No obstante, esas elecciones fueron boicoteadas por la oposición y contaron con una participación extremadamente baja, además de no tener el reconocimiento de la vasta mayoría de la comunidad internacional por no haber ofrecido garantías de transparencia. Más allá de ello, el régimen ya anunció que postulará al ministro de Información Jorge Rodríguez como presidente del cuerpo.

