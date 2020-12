Inocentes anuncios, por José Elorza

(28 de diciembre del 2020. El Venezolano).- Muy sonriente, el miliciano a las puertas del Ministerio del Deporte, le comentaba a su camarada de al lado, que el fracaso de los Juegos Bolivarianos 2013 y 2016 quedarían como cosa del pasado, en virtud de los políticas anunciadas por el ministro.¿Y qué fue lo que dijo? preguntó el otro su compañero de guardia.



Entre otras cosas, señaló que renunciaba a su candidatura para la presidencia del Comité Olímpico Venezolano, porque tal hecho significaba una flagrante violación a la autonomía de ese organismo. Vehementemente dijo, que procedería a la anulación del Convenio Deportivo firmado con Cuba y a la inmediata deportación de los más de 10.000 entrenadores radicados en el país.



Además, indicó que había ordenado publicar en los medios de comunicación nacionales, la lista de los pilotos implicados en la estafa a CADIVI. Poner a la orden de la Fiscalía General de la República y el CICPC a todos los funcionarios de su despacho que tuvieran relación con el manejo de las carpetas, en donde fue falsificada la firma de la ministra de turno. Abrir un expediente administrativo al responsable del tráfico ilegal de euros y prohibir de manera expresa las operaciones económicas con monedas extranjeras en efectivo.Someter a juicio en los tribunales de la República a los empresarios responsables de la no culminación y sobreprecios en la construcción y reparación de las instalaciones deportivas.



En particular, al ex gobernador Isea por incumplir con la obra del Estadio Iberoamericano de atletismo y a los firmantes del contrato de reparacion del Estadio Brigido Iriarte.En lo referente, al Instituto Nacional de Deporte, desincorporar de la nómina de pago a los camaradas Tupamaros y La Piedrita que aparecen cobrando en la misma. Descentralizar el Programa Deporte para Todos y transferir su administración a las Alcaldías. Indexar y homologar los salarios y pensiones de los entrenadores activos y jubilados. Solicitar del Ministerio de Educación Superior, la urgente modificación del diseño curricular de la Universidad del Sur para transformarla en La Nueva Escuela De Entrenadores Deportivos ENED. Exigir a los organismos judiciales una averiguación sobre el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Deporte y designar una comisión especial integrada por representantes de los organismos empresariales, Comité Olímpico y Federaciones Deportivas para el manejo del mismo. Solicitar de la Asamblea Nacional, que en el presupuesto para el deporte se contemple los aportes a las federaciones deportivas para eliminar así la discrecionalidad gubernamental en la asignación de los recursos.En materia de solicitud de sedes para los eventos deportivos internacionales, concentraremos el esfuerzo el ciclo olímpico 2020-2023. Es decir, pedir las sedes de los Bolivarianos, Centroamericanos, Panamericanos y culminar con los Juegos Olímpicos en la ciudad de Sabaneta como un homenaje a nuestro querido, amado y único líder.





Mención especial merece la Vino Tinto, a la cual aspiramos en primer lugar cambiarla a la selección Tricolor y dada las dificultades para poder clasificar, vamos con todo el apoyo gubernamental a solicitar la sede del Mundial de Futbol para el 2026.Camarada, esas políticas son arrechísimas…. ¿Cuándo fue que dijeron eso?El 28 de Diciembre, fue la respuesta del miliciano.Mira Rolo e vivo, a ver si te avispas….esos anuncios solo sirven para hacernos caer por inocentes….estas apendejeao.