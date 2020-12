Solo venezolanos con situación regular migratoria recibirán vacuna anticovid en Colombia

(21 de diciembre del 2020. El Venezolano).- El presidente de Colombia Iván Duque aseguró que los venezolanos que no tengan una situación migratoria regular en ese país no recibirán la vacuna contra el COVID-19.

En una entrevista que concedió a la emisora colombiana Blu Radio explicó que la prioridad de inmunización cuando tengan las vacunas serán los colombianos.

“Tenemos casos de personas que tienen doble nacionalidad y esos casos se van a manejar, no en función de la nacionalidad, porque no le vamos a decir a la gente que muestre su pasaporte, pero sí personas que están regularizadas, que tienen las condiciones y están dentro de las patologías, las condiciones de preexistencia y factores de riesgo emitidas por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la vacuna”, sostuvo.

Situación migratoria regular

Ante la insistencia de los periodistas que lo entrevistaron en la emisora colombiana hizo hincapié que “tiene que ser muy claro que sean personas colombianas y las que tengan esas característica de tener situación migratoria resuelta o que son ciudadanos por adopción”.

Duque explicó que si le administran vacunas a todos por igual eso provocaría “una estampida” en la frontera colombo venezolana, de personas que intentarían cruzar al vecino país para vacunarse. Esto lo dijo pese a que el paso fronterizo entre los dos países se mantiene cerrado desde febrero de 2019.

“Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadano colombiano y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no. Sino imagínese lo que estuviéramos viviendo, tendríamos un llamado a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen”, expresó.

Hasta la fecha países en Europa, Asia y Estados Unidos han aprobado la vacuna de la farmacéutica Pfizer y su socio alemán BioNTech y solo la administración de Donald Trump le dio el visto bueno a la vacuna de la estadounidense Moderna y es el único país que tiene hasta la fecha dos tipos de sueros anticovid.

Con información de Agencias