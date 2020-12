Desde mi ventana: El Populismo Latinoamericano, por Carlos R Méndez Martínez

(21 de diciembre del 2020. El Venezolano).- Una vez consideradas, las definiciones del Capitalismo, La democracia, y sus diferencias con El Comunismo y el socialismo, nos da una idea significativa de lo que aspira cada quien y cuáles son los intereses políticos y económicos, descritos debo complementar la idea, sobre el populismo y sus objetivos, Son generalmente una forma de gobierno que se ejerce así a fin de ganar acercamiento, simpatía y confianza, sobre todo cuando esta tiene derecho al voto, utilizada como ejemplo y tendencia política, para diferenciarlos de la elite y el pueblo, o sea esa dualidad de donde la elite, se debe demostrar la desigualdad política no deseada y es dañina para la población. Populismo es una palabra peyorativa, objetiva, simplista, dicotómica, anti elitesca, se basara en la adulación, como una corriente política presuntamente, para favorecer a las clases humildes proponiendo lograr la igualdad social y ofreciendo dadivas, regalías y mejoras económicas de todo tipo, que no se cumplen. Esta permite ejercer su liderazgo como una capacidad de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones, para lograr sus fines y objetivos dirigido a grupos, cantidades de personas en cualquier función subalterna y la jefatura institucional, utilizada sobre todo en la política, las Fuerzas Armadas, las empresas las instituciones y grandes grupos sociales, sobre todo marginal, con un objetivo a cumplir.

Tenemos un problema grave en latino América, esta es ingobernable para nosotros, las revoluciones las montan o hacen, pero no sirven para nada, es peor el remedio que la enfermedad, de allí que emigrar a otros países creemos que es la solución, consiguiendo que todos los países latinoamericanos sufran del mismo mal, excepto los países desarrollados como Estados unidos y Europa, salvo algunas excepciones. Irremediablemente caerán tarde o temprano, gracias al populismo institucionalizado de estos países, para tomarlas líderes mediocres e incapaces, que serán imperceptibles, de todos los partidos y colores. Ha habido uno que otros líderes, algunos empíricos e incapaces, que han luchado por cambiar el criterio y el modus vivendi, hacer otro País, con otra idiosincrasia, sin lograrlo. Lamentablemente a este herido no se le ve cura, no pudo Bolívar en 20 años de lucha por la Libertad y la idiosincrasia, como cree usted que estos van a cambiar algo, si son parte de ello. Sin remedio, devorados por todas las deshonestidades, para pasar a ser manejados por “tiranuelos,” mientras existan los populistas de por medio hablando de la igualdad, pero precisamente la desigualdad es imperceptible, como aquello del que parte y reparte le toca la mejor parte. Populistamente le hacen creer al pueblo diciéndole que hay que quitarle al rico para darle a los pobres (pero los otros ricos, no ellos) de manera que no hay remedio, porque este cambio nunca lo habrá. El problema Populista esta insertado en nuestras mentes y nuestra cultura, en todos y cada uno de sus habitantes y cada vez ira empeorando.

Con la misma cancioncita y promesas populistas, entran y salen politiqueros y todo será igual. ¿Echarle la culpa a quién? a nosotros mismos, esa es nuestra cultura, preferimos no esforzarnos, somos mitómanos por excelencia y somos igual de irresponsables. La deshonestidad en Latinoamérica es primordial, Anteriormente nuestros padres nos llamaban la atención y hasta nos castigaban fuertemente al llevar algo robado o propiedad de otro, hoy es una gracia y los padres sonríen como una hazaña, le festejan eso, para ellos es lo normal. Ese es el populismo aunque usted no lo crea, lo llevamos por dentro lo tenemos incrustado, es lo que nos han enseñado y por lo visto así moriremos.