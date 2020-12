Espadachines de los fracasos, por Carlos Ysmayel

(20 de diciembre del 2020. El Venezolano).- A Tulio Hernandez se le recuerda por su destacado rol como asesor intelectual de Aristobulo Isturiz. Su papel voló alto después de concebir la consigna que hizo trepidar la candidatura de Aristobulo a la alcaldia del Municipio Libertador de Caracas. Su enjundiosa colaboración descolló a partir de aquella reunión en la que presentó el proyecto concentrado en el slogan: ¡Aristobulo, primero, tú eres mi lucero! A partir de alli aseguró su buen cambur del racimo de cargos que el recién electo alcalde capitalino repartió. Tulito paso a ser durante todo el periodo de Aristóbulo, Presidente de FUNDARTE. Pero Tulito sabe reinventarse, es resiliente, pues. Por eso no se resbaló pasando el trecho entre esa relación aristobuliana para recalar en la Alcaldia Metropolitana como asesor en el Instituto de Urbanismo.



Hoy Tulito está en el exilio como su nuevo mejor amigo Leopoldo López a quien seguramente asistirá como buen sanedrín.

He leído la defensa que Tulito hace de las andanzas del G4, y la verdad que he quedado estupefacto de saberlo tan goloso a la hora de comerse a mordiscos a quienes califica como “opositores radicales que se oponen a todo lo que los intocables deciden hacer”. Se ve que Tulito le mete el diente a cualquier menú, así sea una mezcla de ensalada de gallina rebosante de mayonesa, cachapas con queso, cochinito con el cuerito tostado y una ensalada de lechugas lavadas con la purificada agua del Guaire, con la garantía norven de su vieja amiga Jakelin Farias. Por eso Tulito se pasea entre la neblina bogotana cavilando lo que escribe y dispara como artillería pesada contra Mari Corina y Antonio Ledezma.

Ahora bien, Tulito, te pregunto: ¿se te olvida que tanto Maria Corina como Ledezma apoyaron la agenda unitaria que hizo posible triunfar en las elecciones parlamentarias del 2010 y del 2015? ¿Se te escapa de la verdad que ambos respaldaron las primarias del 2011 y que luego hicieron campaña por Capriles, también en las elecciones del 2013? ¿Te falló la memoria para no tener presente que Maria Corina y Ledezma fueron claves para que Juan Guaido asumiera el interinato mientras tus defendidos se oponían tenazmente?. Además, Tulito, eres muy egoísta al no reconocer las proposiciones que Ledezma ha realizado desde hace más de tres años, entre algunas estas: activar el Concepto de Responsabilidad de proteger, el acuerdo con la DEA para perseguir a los narcos en Venezuela, la instalación de un Gobierno de Emergencia nacional, la necesidad de una jornada de autocrítica para detectar errores y aciertos, entre muchas. Si eso lo descalifica como radical que quedara para los demás.



Que han discrepado, una que otra vez, sí ¿y eso no es parte del juego democrático? Recuerda Tulito que las protestas de La Salida fue un movimiento patrocinado conjuntamente con tu jefecito Leopoldo López. Igual la firma de los tres-Maria C, Ledezma y López-fueron estampadas en el documento GOBIERNO DE TRANSICION que dieron a conocer en enero de 2015.



Quisiera, Tulito, que me respondas estas preguntas a ver si me alumbras los sentidos:

¿Dime, tulito, si aquella posición, férrea, de Maria C y Ledezma de oponerse a que participáramos en las elecciones regionales en el año 2017 fue mala? ¿No tenían razón que participar en ese proceso era una traición a los más de 7 millones de venezolanos que respondimos las tres preguntas en el plebiscito celebrado días antes, el 16 de julio?

¿De verdad que para tí, son posiciones radicales que Maria C y Ledezma se hayan opuesto a más diálogos como el de Barbados?

¿Es un error criticar la puesta en escena de esa chapuza del 30 de abril que han querido enaltecer como una batalla que dejó atrás la épica de Las Queseras del Medio?

¿Para tí es ser radical haberse opuesto, con argumentos, a la reincorporación de los diputados del PSUV a la Asamblea nacional?

¿de verdad, en serio, es ser radical pedir rendición de cuentas por los traspiés del Cucutazo o por las cartas de buena conducta que le extendieron a los testaferros de Maduro? ¿O me vas a decir que en Cúcuta no andaban burdeleando sino que estaban rezando en un convento?



¿Te parece que fue mala la insistencia de Maria C y Ledezma, planteando que lo prioritario en la agenda parlamentaria era designar nuevos rectores del CNE? ¡Ah, no, estas perdido Tulito!

¿Que Maria C y Ledezma mantuvieron, coherentemente, observaciones a la llamada Consulta realizada el pasado 12 de diciembre, es un pecado? ¿eso da lugar a que los descalifiques? Se te salió una pizca del ADN chavista que te inoculó Aristobulo Tulito.



Bueno Tulito méteme en esa parrilla, porque yo también soy radical y seguiré acompañando a Maria Corina y a Ledezma, siempre y cuando continúen siendo consecuente con la posición que asumimos los venezolanos de luchar por el cese de la usurpación ¿o es qué también te parece deleznable que ambos persistan en que la estrategia es el cese de la usurpación y no otro camino culebrero?