Petróleos de Venezuela en bancarrota, por Raúl Ochoa Cuenca

(19 de diciembre del 2020. El Venezolano).- Se escucha hablar reiteradamente sobre un tema bastante delicado con respecto al presente ypor lo tanto del futuro de Venezuela, pero lógicamente sujeto y condicionado a la finalización de la pesadilla.

Economistas, juristas, políticos y en general todos los que nos preocupamos por la patria nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Vale la pena reactivar nuestra Industria petrolera no obstante que está en estado de pre cierre? Hagamos en esta nota un vuelo rasante antes de tratar de aportar, en entregas posteriores , algunas consideraciones a un tema tan complejo como es el discernir sobre el futuro de PDVSA, nombre de la actual operadora de los recursos que alimentaron a nuestro pueblo desde el 14 de

Julio del año 1914, cuando desde el estado Zulia se inició la exportación de petróleo.

Igualmente en cualquier investigación, aun no siendo de gran profundidad, es necesario revisar los antecedentes del ente a estudiar, por lo tanto me permito citar algunos datos sobre lo que era PDVSA unos veinte años atrás, periodo que coincide con la llegada al poder de la banda de Miraflores. PDVSA 20 años atrás, estaba considerada entre las 5 empresas petroleras más rentables del mundo. Cito : Según la última clasificación de la publicación especializada Petroleum Inteligence Weekly (PIW) la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) es la segunda corporación petrolera más importante del mundo.

La publicación indica que PDVSA llegó a esa posición por la expansión registrada en el último año, tanto en producción como en comercialización, y que es superada sólo por la compañía Saudí Aramco [1]. La publicación remata con esta afirmación: El ascenso de PDVSA por encima de la

mayor corporación privada del mundo, la Royal Dutch-Shell, es muy significativo, ya que la convierte en la empresa estatal que más se asemeja a las grandes compañías globales integradas, señala el informe. (PIW) [12 de diciembre 1994].

Este vergonzoso proceso de ruina comienza con el gobierno de Chávez, proceso este que se acentúa con el maduro quienes ambos, han contribuido en forma unida y mancomunadamente, con el criminal objetivo de acabar con la industria petrolera.

Muchos conocedores de su real situación, afirman que estamos a muy pocos días de ver unos grandes candados exhibiéndose en las puertas de los campos petroleros a lo largo y a lo ancho del país.



Si parece increíble caros lectores, pero es totalmente cierto, sus mentes cleptómanas y criminales, hicieron el milagro de quebrarla.

Veamos algunos datos sobre el asalto con tanques de guerra al botín históricamente más grande del mundo, el asalto a mano armada que comenzó el 2 de febrero del año 1992, que tenía como código secreto “ por ahora”, a una nación que antes, y creo que ahora no más, fue

muy rica y compuesta de gente muy buena y de nobles sentimientos, pero muy inocente.

El pueblo venezolano creyó en ese fanfarrón maluco y despiadado.

Entonces podríamos afirmar que el motivo de esta quiebra anunciada han sido varios pero entiendo que estos que veremos a continuación son tres de primer orden.

1.- El desmembramiento de la empresa a partir del año 2002, como resultado de los violentos e ilegales despidos, consecuencia del paro petrolero. Recordemos que el verdugo de Sabaneta de Barinas cesanteó a más de 22.000 empleados, sin importar las calificaciones ni la inversión

que el estado venezolano había invertido en su formación y sin ningún respeto por sus derechos laborales.

Según fuentes de Inteligencia más de 8.000 técnicos y profesionales de distintas especializaciones hoy trabajan en la industria petrolera de innumerables países, siempre apreciados por sus altos niveles de

conocimientos y profesionalidad. Como resultado último, otros miles de trabajadores han abandonado su trabajo en PDVSA, especialmente después de que PDVSA fue puesta bajo control militar y enterrado en forma

definitiva la meritrocracia.

2.- El robo coordinado y planificado por la cúpula de la banda de ladrones de Miraflores con la protagónica de actores cubanos al inicio y paulatinamente incorporándose al festín los Rusos, los Chinos , los Iraníes y en menor medida, pero de gran importancia el movimiento terrorista Hezbola, insertado en Venezuela a través de su representante para la

América del Sur Tareck El Aissami, quien paradójicamente ejerce las funciones de ministro del petróleo venezolano. El maestro de obras o mejor conocido con el alias de “ el capataz “ fue Rafael Ramírez, quien por razones conjúgales tiene la nacionalidad italiana y vive en ese país del mar Mediterráneo en unión de su familia, que incluye a la ex magistrada del TSJ,

Hildegard Rondón de Sanso. A Ramírez fuentes de inteligencia norte americanas calculan que podría haber robado algo más de 4 mil millones de dólares.



"Las reservas de petróleo en Venezuela son las más grandes del mundo [360 mil millones de barriles según la American Petroleum Institute, API] y PDVSA, de propiedad estatal, proporciona al gobierno de Venezuela recursos sustanciales de financiación de forma incontrolada y sin ningún criterio de rigidez administrativa. Esto afirmó el informe anual de la Central americana de inteligencia en el 2017.



Después de la Revolución Bolivariana, PDVSA se utilizó principalmente como una herramienta

política del gobierno. Las ganancias también se utilizaron para proveer a Chávez con fondos

dirigidos a aliados políticos a nivel internacional del gobierno venezolano. Léase Alba,

Petrocaribe, las inefables Islitas caribeñas etc. Lógicamente esto tiene un costo y los recursos

de PDVSA también servían para estos caprichos del Comandante Eterno antes y para los del

maduro ahora.

Pero no podemos absolutamente dejar de mencionar una pequeña pero importantísima

declaración : El Bank for International Settlements con sede en Basel, Suiza, [2] a través de su

Gerente General ya en el año 2017, afirmaba que para el mes de Diciembre del año 2016,

permanecían inmóviles alrededor de 316 mil millones de dólares, en el sistema financiero

mundial debido a que los supuestos propietarios de esos fondos, la mayoría de nacionalidad

venezolana, no habían podido demostrar la correcta y honesta procedencia. Realmente,

después de leer esto, no lo podríamos llamar de otra manera : Es el asalto con el botín

históricamente más grande del mundo y aun peor: fue y sigue siendo porque es un asalto en

continuado.

3.- El complejo de Santa Claus. Debido a sus enfermedades, una la de cleptómano y la otra tan

nociva como la primera, la de narcisismo [3].

Un bufete de Abogados de la ciudad de Nueva York, afirma que entre Chávez y el maduro han

regalado más de 100 mil millones de dólares durante estos 20 años de desgracias en Venezuela.

Basta recordar que por varios años, el de los ojitos que siempre te miran, regalaba a varias

ciudades de los Estados Unidos de América, cientos de miles de toneladas de fuel oíl, dizque

para ayudar a los pobres de esas ciudades.

Por últimos queridos y pacientes lectores, el tiempo de Navidades me hace recordar nuestra

celebre gaita “ La Grey Zuliana “ de Ricardo Aguirre, aquella que dice: “Acabaron con la plata y

se echaron a reír, pero les puede salir el tiro por la culata”. Que así sea.

Anfi del Mar, Las Palmas de Gran Canaria, el 18 de Diciembre del 2020.

[1] Saudí Aranco, está considerada la mayor compañía del mundo, tanto por beneficios como por

capitalización bursátil. La Saudí Aramco produce actualmente el 10% de todo el petróleo mundial,

y en 2018 tuvo unos beneficios de 99.130 millones de Euros.

[2] El Banco de Pagos Internacionales (BPI; en inglés Bank for International Settlements o BIS) es

una organización internacional financiera propiedad de numerosos bancos centrales con sede en

Basilea (Suiza). Conocido como el "banco de los bancos centrales", el BPI fomenta la cooperación

financiera y monetaria internacional y sirve de banco para los bancos centrales.

[3] El trastorno de personalidad narcisista (uno de varios tipos de trastornos de la personalidad) es

un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia

importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración por ella misma.