Jorge Torrealba:“Hay que intentarlo”

( 18 de diciembre del 2020. El Venezolano).- El documental basado en la vida del caricaturista venezolano inmigrante de los Estados Unidos, Jorge Torrealba, ha sido galardonado por los premios EMMY, el pasado 12 de diciembre del 2020, en su edición número 44.

“Un día entre tragos con Yulma García y Kristy Espinoza, nació la creación de este documental. Yulma me preguntó sobre mi vida aquí en los Estados Unidos, y luego de 7 horas” - resalta entre risas - “ellas como productoras y expertas en el tema dijeron, este un documental que motivará a muchos, y eso me encantó” nos comenta el protagonista.

Interés Humano y Fotografía fueron las dos nominaciones que ganó el equipo que integró el desarrollo del documental “Hay que intentarlo”, donde lograron proyectar en tan solo 6 minutos, la visión que Jorge nunca ha perdido en 4 años que lleva como inmigrante en los Estados Unidos.

Esa que para él no es más que seguir creando sus caricaturas y que para cualquiera que vea el documental será no rendir su sueño ante la situación de ser un inmigrante más.

Caricaturista, artista plástico, ilustrador y con más de 10 años de experiencia autodidacta, haciendo caricaturas por el mundo; este venezolano nacido en Punto Fijo Estado Falcón, lleva a otro nivel el mundo de la caricatura, siendo siempre reconocido en cualquier evento que participe a pesar de las barreras del idioma. Y es que este artista, que cuenta con más de miles caricaturas, creadas en tan solo minutos de forma tradicional y digital, ha sido ganador también del concurso “Legacy Through Art del World Póker Tour Miami, 2017”.

Reconocido por La Sociedad Internacional de Artistas Caricaturistas (ISCA, en inglés) en el 2019 por “La Técnica más innovadora” y “ 2 d o l u g a r, e n T é c n i c a Excepcional 3D” y en el 2020, con el “1er Lugar, en Técnica Excepcional”.

Payasos Humanitarios, Genes y Therapy Dogs, son parte de las fundaciones con las que Jorge Torrealba mantiene la esperanza a través de su energía y caricatura tradicional. “Yo trabajo con cualquier fundación que me contacte. Me encanta el don que tengo de poder dibujar una sonrisa en la cara de cualquiera que no la tenga” Nos comenta en artista.

El talento y carisma de Jorge Torrealba le han permitido poder plasmar como sus ojos ven a artistas como Luis Fonsi, Adamari López, Inger Mendoza, Daniel Sarcos, Maluma, Norkis Batista, Stefany Gutiérrez, Joana “Rants” Hausmann, Marko, Oscar D’ León, George Harris y muchísimos más, quienes han confiado en él sus eventos familiares y corporativos.

“No se trata de soñarlo y ya. Hay que intentarlo” esta es la frase con la que cierra este documental que en resumen te motiva a no dejar luchar por lo que te gusta, te llena e inspira.

En sus redes sociales @jorgetorrealba pueden ver como este artista transforma sus días en caricatura.

Con información de Nota de Prensa