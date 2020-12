Valentina Quintero anuncia que dio positivo para covid-19

(16 de diciembre del 2020. El Venezolano).- La periodista Valentina Quintero anunció en Instagram que dio positivo por covid-19. La conductora de numerosos programas de radio y televisión escribió en la descripción de una foto donde toma sol y sostiene una taza de café, que los resultados de la prueba PCR los recibió este martes.

“Nos dieron los resultados de la prueba de la trepanación. Porque de eso se trata. Te clavan un hisopo en la nariz y juras que te van a sacar una muestra de neuronas. Yo iba echando la cabeza pa’ tras desesperada y cuando vas a empezar a dar alaridos te sacan finalmente el taladro”, relató.

A pesar de haber dado positivo por covid-19, Valentina Quintero dijo que “afortunadamente” se siente bien. “Como una gripe lejana que te dice pasito: ‘Aquí estoy. Hazme caso’, pero tipo discreta. Tranquila”, señaló.

En la publicación aprovechó para compartir con sus seguidores cómo ha sido la cuarentena radical de 14 días a la que está sometida. Luego de avisarle a todas las personas con las que tuvo contacto, se hizo una sopa de cebolla con la que comprobó que perdió el olfato por causa del virus. Este es uno de los síntomas distintivos del covid-19.

“Me incrustaba las manos en la nariz y nada. Cómo quien acaba de llegar de un paseo por la pradera. Después pasé 40 minutos con las cebollas en mantequilla hasta que se caramelizaran. Me perdí el olor más glorioso de la cocina”, expresó.

En el texto lamentó que, por causa del virus, no podrá hacer las hallacas para las fiestas navideñas con sus hermanos.

“Nos vamos a perder la navidad y eso me duele. Agradecemos a Dios que nos sea leve porque somos personas mayores y se ha podido complicar pero todo indica que será razonable. Anden con cuidado y cuando tengan síntomas no se lo atribuyan a una gripe. Háganse su trepanación de nariz que dura poco y empiecen a tratarse. No dejen que haga falta la clínica”, aconsejó