The Group of Thirty: ¿Qué es y quiénes son? Por Raúl Ochoa Cuenca

(16 de diciembre del 2020. El Venezolano).- También conocido como G30. Es un grupo que representa la industria, la política y el mundo académico, respaldado por las principales instituciones financieras participantes en los mercados financieros globales. El Group of Thirty fue fundado en 1978 por iniciativa de la Fundación Rockefeller, institución que también proporcionó los fondos que se necesitaban.

El primer presidente de esta estructura de cooperación e intercambio fue Johan Witteveen, un ex director del Fondo Monetario Internacional. El Bellagio Group, está formado por el economista de la escuela austríaca de economía, Fritz Machlup, quien fue el antecedente inmediato en el cual se basó el Grupo de los Treinta. El primer encuentro de este Grupo Bellagio, tuvo lugar en 1963, oportunidad en la que se estudiaron los problemas monetarios internacionales, y especialmente los de la balanza de pagos que entonces afectaba a los Estados Unidos. Cada año, la citada estructura, organiza dos reuniones principales, así como diversos seminarios y simposios, promoviendo también grupos de trabajo y debate en temas especializados.

Su finalidad es desarrollar y recomendar las mejores prácticas y principios de conducta en los mercados, especialmente en los derivados extrabursátiles. En julio de 1993, el grupo emitió un documento titulado “Derivados: prácticas y principios”, y en diciembre de 1994, publicó los resultados de un estudio de seguimiento sobre la medida en que se han puesto en práctica sus recomendaciones. Veamos sus orígenes y, por tanto, los inspiradores de este Think Tank, quien sabe si el más poderoso del mundo, no solo hoy, sino de marcada influencia durante los últimos 40 años. Basta recordar que hasta el día de su muerte [2019] el otrora presidente de la Federal Reserve Bank, Mr. Paul Volker, fue uno de los principales protagonistas de este grupo.

Por lo tanto, podríamos resumir en estas breves líneas sus principales objetivos como grupo de opinión o de presión, aquí, esto depende realmente con la óptica que se desee mirar. Para varios investigadores de distintas universidades tanto de la Unión Europea como de Ateneos americanos, este tipo de organizaciones, sin fines de lucro, no son otra cosa que grupos de presión para mover opiniones en general hacia los intereses de este gran capital al que en práctica representan.

Entonces, nos podríamos hacer muy razonablemente la pregunta siguiente: ¿Es que estos grupos son solo de opinión o son llanamente lo que en el ordenamiento legal de infinidad de países se conoce utilizando un anglicismo como Lobbies? Sobre esto, me parece interesante ver la opinión de un investigador, el profesor Juan Hernández Viguera, quien es doctor en Derecho con experiencia como directivo de grandes empresas, profesor universitario de posgrado y Miembro del Consejo Científico de Attac, España [1] “” La excesiva influencia y peso de los lobbies corporativos, en particular los lobbies financieros, sobre las instituciones comunitarias ha consolidado la expresión “” lobicracia europea” y se ha demostrado que el BCE no quedaba excluido.

Tras una investigación de un año de duración, la Defensora del Pueblo en la Unión Europea, [The European Union Ombudsman ] la irlandesa Emily O’Reilly, ha recomendado que el presidente del BCE, Mario Draghi, suspenda su pertenencia al Grupo de los 30 (G30) durante el tiempo que resta de su mandato (hasta octubre de 2019), con el fin de proteger al Banco y a su Presidente de cualquier percepción de que su independencia pudiera verse comprometida; según reza el comunicado de prensa del 18 de enero de 2018. Asimismo, el Defensor del Pueblo recomienda que en adelante, los futuros presidentes del BCE no se conviertan en miembros del G30 ni de ningún grupo. Veamos ahora la palabra Lobby como acepción histórica y, en segundo lugar, la más actualizada tanto en los Estados Unidos de América como en la Unión Europea.

El término inglés significa literalmente “vestíbulo”. Sin embargo, su acepción como “grupo de presión”, partió de un vestíbulo concreto, el que en 1640 comunicaba la Cámara de los Comunes con la sala central del antiguo palacio de Westminster. En él, los parlamentarios británicos recibían y comentaban mensajes e informes de las fuerzas sociales antes y después de las sesiones. Una costumbre que se ha mantenido en el Westminster actual y que cómo es de suponer fue transferida por los ingleses a la nueva nación americana.

En el caso de la Unión Europea, los lobbies buscan “influir en los procesos de elaboración de políticas” en sus instituciones. Los grupos que define la Comisión Europea se dividen en tres ramas: las consultoras profesionales y despachos de abogados; los lobbistas de empresas y asociaciones comerciales y los Think Tanks (o fábricas de ideas) y ONG. Sería muy interesante saber a ciencia cierta en cuál de estas tres ramas se podrían incluir grupos de opinión como el G30, cuando los que participan como miembros en muchas oportunidades son ellos mismos los que toman las decisiones. ROC. [1] ATTAC es un movimiento internacional que nació para denunciar la dictadura de los mercados y la especulación financiera.

Desde hace más de dos décadas trabajamos con la ciudadanía para buscar las alternativas sociales, ecológicas y democráticas que permitan construir un mundo más justo. En todo este tiempo la globalización ha creado su propio estado supranacional, el cual dispone de una constelación de organismos no elegidos (FMI, Banco Mundial, OMC, etc.) que hablan con una sola voz para exaltar las virtudes del mercado y tienen más poder que los Parlamentos y organismos democráticos de cada país.