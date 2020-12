Gobernador chavista da excusas para justificar su desconocimiento sobre las muertes en Güiria

(16 de diciembre del 2020. El Venezolano).- El gobernador chavista del estado Sucre, Edwin Rojas, desconoce hasta el momento si la muerte de las 23 personas que viajaban en la embarcación “Mi Refugio” ocurrió cuando el peñero zozobró luego de salir de Güiria, o después de que las autoridades de Trinidad y Tobago devolvieran a sus ocupantes.

Rojas aseguró que no tiene forma de conocer detalles del suceso, pues el peñero partió de un puerto ilegal, «Dicen algunos testimonios de familiares que acudieron a esa playa que habían partido de un puerto no autorizado. Estamos hablando de que tenemos más de 100 kilómetros de extensión marítima y más de 50 playas en esa zona», dijo.

Rojas comentó que no tiene claro el número de personas que abordaron la embarcación. «No se tienen cifras exactas porque lógicamente al no ser un puerto legal, no hay lista de pasajeros. Está en investigación, no se puede determinar todavía objetivamente porque no se ha encontrado un listín de pasajeros que digan ‘estos eran’», reseñó El Pitazo.

El gobernador regional informó que los datos que tienen hablan de una embarcación denominada «Mi Refugio» que salió de la playa El Rincón del municipio Valdez el domingo 6 de diciembre; presumió que el destino de la embarcación era el puerto de San Fernando en Trinidad y Tobago, a más de 100 kilómetros de Venezuela.

