Guaidó: Hoy el régimen están señalados con delitos de lesa humanidad

(15 de diciembre del 2020. El Venezolano).- La mañana de este martes 15 de diciembre, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, indicó que el régimen de Nicolás Maduro y su entorno están señalados por crímenes de lesa humanidad.

“Hemos decretado luto nacional por lo que representa para el país, las condiciones forzosas para hombres, mujeres, niños lanzándose al mar, huyendo a un país que ya ha demostrado maltrato, violación a los convenios internacionales, por conseguir comida para su familia”, dijo durante su intervención en la sesión ordinaria en la Asamblea Nacional.

“Cada venezolano se ha visto en esa penosa necesidad, pero también el pueblo de Güiria que ayer salió a las calles, a exigir justicia”, agregó.

“Hoy a 21 años de la tragedia de Vargas, de la aprobación de esa Constitución que a según era el inicio de la 5ta República y nada simboliza más, que el naufragio de venezolanos, donde murió la 5ta República”.

“Llamo a todos los venezolanos indignados hoy y con razón, esta tragedia simboliza el horror y terror que no podemos permitir que se normalice”, indicó.

Enfatizó que “2021 va a ser el fin de un ciclo, no van a poder contener las protestas de un pueblo que tiene hambre, no los van a poder detener y no solo es solo, los vamos a convocar y los vamos acompañar”.

“Hoy (el régimen) están señalados como delitos de lesa humanidad. Un llamado a la comunidad internacional no es hoy relativizarle el dolor en Venezuela, no lo pueden ocultar tras camisitas de Che Guevara”.

“Mi sentido pésame no solo a los familiares de las víctimas, sino a toda Venezuela y que esto no se olvide, que sea el símbolo de la lucha democrática, de la Venezuela que vamos a transformar”, señaló.