Documentalista venezolana Elaine Minionis gana un premio Emmy por su film “Uncanny”

(15 de diciembre del 2020. El Venezolano).- El documental “Uncanny: The Dolls of Mariana Monteagudo”, dirigido, grabado y editado por la venezolana Elaine Minionis acerca de la artista plástico también venezolana Mariana Monteagudo, ha sido galardonado con un EMMY® Award este sábado 12 de diciembre del 2020 a través de la ceremonia virtual del Suncoast Chapter of the National Academy of Television Arts and Sciences. Una vez más, el talento venezolano arrasa más allá de nuestras fronteras, siendo altamente reconocido, premiado y celebrado.

A inicios de este año, el film fue ganador del festival de PBS South Florida “The Film-maker Project”, el cual obtuvo el premio mayor con la distribución por PBS y transmisión televisiva a nivel local y nacional en Estados Unidos. Además, el documental ha ganado elevados títulos como “Best Documentary 2019” por el Miami Independent Film Festival, selección oficial del renombrado Fort Lauderdale International Film Festival y del Female Eye Film Festival en Toronto, entre muchos otros.

Producido por The Lunch Box Studio, el documental fue grabado a lo largo de tres años en Florida, y trata sobre el proceso creativo de Mariana y su inspiración detrás de sus esculturas de muñecas intrigantes, misteriosas y culturalmente híbridas, todas hechas a partir de materiales reutilizados que originalmente eran desechos. En el corto, nos unimos a Mariana mientras ella se sumerge en los contenedores de basura y visita tiendas locales de segunda mano; siguiéndola muy de cerca en la creación de su nueva serie de muñecas llamada “Uncanny”. Así, vamos entendiendo cómo éstas reflejan su sentir como inmigrante sobre la crisis en Venezuela. En la película se exploran temas de actualidad como el consumismo, la inmigración, el reciclaje, la maternidad, el arte contemporáneo y el terror literario.

Con información de Nota de Prensa