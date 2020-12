Año 2020 cierra con cifra récord de periodistas encarcelados

(15 de diciembre del 2020. El Venezolano).- Un número récord de periodistas han sido encarcelados durante 2020, según datos publicados el martes por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con gobiernos de todo el mundo reprimiendo la cobertura mediática de la pandemia o suprimiendo la información sobre los disturbios civiles que se han producido a lo ancho del globo.FILE PHOTO: Law enforcement officers detaining a journalist who was on assignment are photographed by a Reuters photographer shortly before his detention, in central Minsk, Belarus August 27, 2020. REUTERS/Vasily Fedosenko

Al menos 274 periodistas se encontraban en prisión a fecha de 1 de diciembre, la cifra más alta desde que el CPJ, con sede en Nueva York, comenzó a recopilar datos a principios de la década de 1990. El número es algo más elevado que la cifra de encarcelados del año pasado, que se situó en 250 reporteros.

Las protestas y las tensiones políticas fueron la causa de muchos arrestos, la mayoría en China, Turquía, Egipto y Arabia Saudita, según el informe (bit.ly/382Vaex).

En mitad de la expansión de la pandemia de COVID-19, los líderes de países autoritarios trataron de controlar la información arrestando a trabajadores de la prensa. Al menos dos de ellos murieron después de contraer el coronavirus cuando se encontraban bajo custodia, según el informe.

“Es chocante y espantoso que estemos viendo un número récord de periodistas encarcelados en medio de una pandemia mundial”, declaró el director general de CPJ, Joel Simon, en una nota.

El informe destacó una falta de liderazgo mundial en cuanto a valores democráticos, en particular los ataques a los medios de comunicación por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump que, según el CPJ, dieron cobertura a la represión de reporteros en otros países.

A nivel mundial, 34 periodistas fueron encarcelados por “noticias falsas” en el 2020, en comparación con 31 el año pasado.

“El número récord de periodistas encarcelados en todo el mundo es el legado de la libertad de prensa del Presidente Trump”, dijo Simon.

Aunque ningún reportero se encontraba entre rejas en Estados Unidos a fecha de 1 de diciembre, 110 fueron arrestados o acusados a lo largo de 2020, muchos de ellos mientras cubrían manifestaciones contra la violencia policial, dijo el CPJ.

Entre los países donde el número de trabajadores de la prensa encarcelados aumentó significativamente se encuentran Bielorrusia, que vivió protestas masivas por la reelección de su presidente, y Etiopía, donde los disturbios políticos han provocado un conflicto armado.