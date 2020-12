ONU teme que para el 2021 más de 6 millones de venezolanos hayan emigrado de su país

(13 de diciembre del 2020. El Venezolano).- Las agencias de Naciones Unidas detectaron un repunte en el número de venezolanos que abandonan el país y temen que, si la tendencia persiste, dentro de un año se haya superado el umbral de los seis millones de migrantes y refugiados, con hasta 800.000 desplazamientos adicionales durante los próximos 12 meses.

La ONU estima que 5,4 millones de personas habían dejado Venezuela hasta noviembre, de las cuales 4,6 millones han recalado en países de América Latina y el Caribe. El enviado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) para esta crisis, Eduardo Stein, advierte de que los flujos han vuelto a reactivarse.

Tras un “descenso temporal” por la pandemia, en el marco de la cual hubo unos 130.000 retornos, se estima que entre 500 y 700 personas al día salen de Venezuela. Stein explica en una entrevista con Europa Press que, si persiste esta tendencia, a finales de 2021 podría llegarse a los 6,2 millones de migrantes y refugiados, por encima de los datos de la crisis Siria.

Venezolanos huyendo

La pandemia de coronavirus se tradujo en “restricciones sumamente duras”, con cierres de frontera que prácticamente paralizaron los movimientos y que derivaron en situaciones de “escasez extrema” entre migrantes y comunidades de acogida, con pérdidas de empleo generalizadas e incluso desalojos forzosos.

“Se agravó también el tema de la regularización”, apunta Stein, entre otras razones porque el aumento de los controles fronterizos no hizo sino elevar el número de migrantes que optaban por pasos irregularidades -conocidos como trochas-, principalmente en la frontera con Colombia.

Los venezolanos siguen saliendo y, como reconoce el enviado internacional, los datos oficiales “no reflejan la realidad”, habida cuenta de la vías alternativas que se hacen evidentes a ambos lados de la frontera. Según Stein, hace una semana había unas 19.000 personas cerca de tres puntos limítrofes con Colombia, esperando para cruzar.

Miles de venezolanos deciden cruzar por las trochas Incremento

A su juicio, también pudieron influir comentarios como los pronunciados por Diosdado Cabello, quien avisó de que “el que no vota, no come”. Este tipo de declaraciones abren la puerta a que la gente piense que “individuos que no pudieran demostrar que fueron a votar ese día no recibirían raciones de comida a través del sistema CLAP”, advierte Stein.

También sale al paso de las dudas de Maduro sobre las cifras de migrantes recabadas por Naciones Unidas, recordando que los informes se basan en los datos oficiales derivados de los cruces oficiales y a los que solo se añaden “cálculos aproximados” sobre los migrantes que recurren a pasos irregulares.

El enviado internacional, exministro de Exteriores y exvicepresidente de Guatemala, no descarta que la crisis política en Venezuela pueda seguir empujando los desplazamientos, en la medida en que esta se refleje “en la escasez de servicios básicos”, aunque alaba el papel de las organizaciones humanitarias que trabajan dentro del país para paliar las necesidades más básicas.