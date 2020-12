Guaidó convocó a los venezolanos a la organización popular para el 5 de enero

(13 de diciembre del 2020. El Venezolano).- El Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a los venezolanos el próximo 5 de enero del 2021 a la organización popular.

Estas declaraciones las ofreció este domingo durante un balance tras la historia jornada de participación ciudadana de la consulta popular.

“Usemos esa energía de ayer para respaldar a nuestro parlamento el próximo 5 de enero, nosotros seguiremos asumiendo la lucha por la democracia”, destacó.

El mandatario venezolano reiteró que la participación en la consulta popular fue una respuesta masiva de esperanza por la lucha en alcanzar la democracia en el país.

“Los venezolanos demostramos ayer que no estamos dispuestos a rendirnos, que queremos cambio y vamos a seguir hasta lograr que nuestro país sea libre”, sentenció Guaidó.

De igual forma, el jefe de Estado señaló que entre las próximas acciones incluye ejercer mayor presión internacional al Gobierno de Nicolás Maduro, al presentar en diversas estancias el no reconocimiento de la elecciones de 6 de diciembre, proteger la conformación de la legítima Asamblea Nacional y la movilización interna a través de la protesta nacional.

En este sentido, el presidente (e) Guaidó convocó a la ciudadanía a alzar la voz en contra la administración de Maduro.

“La efectividad o no de la consulta tiene que ver con no doblegarse ante este gobierno, con no derrotar el espíritu de los venezolanos. Así que asumimos nuestro rol en este proceso y respaldemos el 5 de enero al Parlamento Nacional”, sumó en declaraciones del Centro de Comunicación Nacional.

Sobre el Comité Organizador de la consulta popular, el presidente (e) Guaidó subrayó que realizaron un increíble trabajo, agradeciendo el esfuerzo de cada uno.

“Toda mi confianza al Comité Organizador que hicieron una labor increíble, al Comité Técnico por estupenda labor”, refirió.

Por último, el mandatario nacional envió un mensaje a la Fuerza Armada, cuando se presenten diferentes protestas por las fallas en los servicios públicos.

“¿Qué hará la Fuerza Armada a principios de 2021 cuando las protestas por falta de gasolina, gas, comida sea insostenibles? ¿se pondrán de lado de la dictadura, o se sumarán a la lista de la transición?”, enfatizó.