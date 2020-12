Corte Suprema rechaza demanda de Texas y Trump para revertir las elecciones

(12 de diciembre del 2020. El Venezolano).- La Corte Suprema actuó con una velocidad inusual para rechazar una demanda del fiscal general de Texas, respaldada por el presidente Donald Trump, para bloquear las boletas de millones de votantes en estados en disputa que se inclinaron a favor del presidente electo Joe Biden.

La decisión de la corte de desestimar la impugnación es el indicio más fuerte hasta el momento de que Trump no tiene ninguna posibilidad de anular los resultados electorales en la corte y que incluso los jueces que colocó en la Corte Suprema no tienen interés en permitir que continúen sus desesperadas demandas legales.

El tribunal no proporcionó el detalle de la votación, pero no hubo desacuerdos con la orden. El juez Samuel Alito y Clarence Thomas habrían permitido que el caso se presentara al tribunal, pero enfatizaron que no otorgarían ningún otra concesión.

Trump y su equipo legal, paralizados por una serie de diagnósticos de coronavirus entre abogados que habían viajado por todo el país defendiendo el caso de Trump, han promovido durante semanas apelaciones cada vez más desesperadas y teorías de conspiración infundadas sobre el robo de su segundo mandato.

Con información de CNN