Guaidó recalcó que la Consulta Popular ya podía ser llamada "un éxito"

(11 de diciembre del 2020. El Venezolano) en.- Juan Guaidó, presidente interino de la República, aseguró este viernes 11 de diciembre que la consulta popular es un éxito, a cuatro días de iniciado el proceso de participación de forma online.

“En este momento la consulta popular ya es un éxito. Esto es un logro de la sociedad civil que no se acostumbra, de un pueblo venezolano que sigue adelante. Es un logro para mantenernos unidos para enfrentar a la dictadura. La consulta popular ya es una victoria para un pueblo que no se va a rendir hasta lograr la libertad”, dijo en un acto en la plaza de Los Palos Grandes.

Instó a la ciudadanía a celebrar el éxito del proceso, pese a los problemas que diariamente aquejan a los venezolanos.

“Aunque es difícil celebrar en Venezuela porque no hay agua, luz o gas, sí se debe celebrar el testimonio de lucha de todos los venezolanos. Sí se debe resaltar la resistencia del pueblo de Venezuela. Un país donde se tortura y se secuestran ciudadanos por pensar diferente”, manifestó Guaidó.

Agregó que la consulta popular debe verse como una herramienta más para seguir combatiendo contra el régimen de Nicolás Maduro.

“A la dictadura, esa que se quedó sola el pasado 6, no le funcionó su mecanismo de chantaje, extorsión y miedo. No es que si no votas no comes, es que en dictadura no se come. El deber de todo dirigente es presentar alternativas, y la consulta popular es una poderosa herramienta de lucha para combatir a la dictadura”, destacó.

Por su parte, la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol de León aseguró que la participación en la consulta ha sido abrumadora tanto dentro como fuera de Venezuela,

“Invitamos a que ayuden a quien puedan a participar en la fase digital, a apoyarlos en ese proceso”, dijo.

“El mundo entero está pendiente, varios están vigilando y esperando los resultados, vamos muy bien y estamos en la recta final”, añadió.