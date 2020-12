Resumen de noticias de entretenimiento, por Camargonotas

(08 de diciembre del 2020. El Venezolano).- La página web Camargonotas, presentó su resumen de noticias más relevante en el mundo del entretenimiento.

El regreso de Rafael Amaya y su triste pesadilla

Después de alejarse por un tiempo de los reflectores, el actor Rafael Amaya reapareció con un semblante mejorado y ya rehabilitado de las adicciones que lo aquejaron desde que abandonó la exitosa serie “El Señor de los Cielos”, pero detrás de este regreso están el cantante Roberto Tapia, su hermana Fátima, su mánager Karem Guedimin y el ex boxeador Julio César Chávez. "Me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas", confiesa Rafael Amaya. El actor de "El señor de los cielos" se encuentra en proceso de rehabilitación. Karem Guedimin, mánager y amiga de Rafael Amaya, fue la mujer que ideó un plan junto al cantante Roberto Tapia y Fátima Amaya, la hermana del actor, para rescatar al actor de la trampa de las drogas y el alcohol en que estaba atrapado.

Valeria Bermúdez una siena con muchas medallas

Valeria Bermúdez es una campeona por naturaleza. Y es que ya es toda una influencer, pues sus méritos y sus logros, hablan de cómo puedes ganar y ser ejemplo de muchas niñas. Solo hay que amar lo que haces, dice. Valeria se inició en el mundo de la natación a la edad de 3 años en su natal Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Hoy con 22 años de carrera tiene la humildad de poseer más de 800 medallas, a nivel nacional e internacional. Ha representado a Venezuela en las más importantes competencias: Juegos Panamericanos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe, US Open, Copa Mundial. Ha participado en competencias en países como México, Colombia, El Salvador, Argentina, Venezuela, Rusia, Perú, Brasil, Canadá, USA, Puerto Rico, Chile, obteniendo más de 35 medallas en competencias internacionales.

El talento de Taus traspasa fronteras

Tauly Bavaresco, mejor conocida como Taus rompe barreras y traspasa fronteras. La orfebre venezolana se está haciendo un nombre a nivel internacional y la Florida es parte de ese crecimiento. No cabe duda que el talento venezolano se puede conseguir en cualquier parte del mundo. Recientemente, Taus, lanzó, a nivel internacional su propuesta Renacer, joyas que se caracterizan por su inspiración en la belleza, el glamour, la simplicidad, la versatilidad y la vanguardia. Esta artesana de la joyería, diseña y manufactura piezas exclusivas únicas que han servido para embellecer grandes modelos, portadas de revistas, actrices, personalidades del set internacional.

Tambor Urbano celebra 32 años con la parranda “La Morena”

"La Morena" lleva por título la parranda que todos bailarán y cantarán durante estas fiestas decembrinas. “Tambor Urbano” quienes acaban de cumplir sus primeros 32 años de vida artística lanza este tema de letra y música de Héctor Silvera, director del Grupo folclórico experimental Tambor Urbano, que contará además con el acompañamiento del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Por primera vez en Venezuela se unen la música académica y de la costa para llevar alegría a nuestro pueblo en estos tiempos tan difíciles. Esta producción musical estará apoyada además por un video filmado en las costas barloventeñas y del litoral central utilizando como imagen a la modelo y cantante Louise “La Morena”, producido por Alex Photo Venezuela y diseñado por Mileydis Rodríguez.

Angélica Kurbaje la súper estrella de los videos urbanos

Angélica Kurbaje es una modelo que está cautivando a los artistas urbanos. Comunicadora Social egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, ha sabido a fuerza de talento, constancia, dedicación y mucha disciplina sobresalir en cada tarea. Hoy por hoy se cotiza muy alto como modelo de videos musicales. En su amplio currículo destacan sus apariciones en videos musicales de los más afamados artistas urbanos como: “Soltera” remix de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny, “Easy” Remix de Ozuna ft Jhay Cortez, “Dispo” de Jhay Cortez ft Brytiago, “Íntimo” de la combinación de Nicky Jam ft Anuel y “Bugaloo” con Wisin, Víctor Manuel. Además, ha participado en los videos musicales de Pedro Capó ft Debí Nova del tema “Quédate”. También, en otras producciones de Rauw Alejandro, Ally Brooke, Nacho, Nicky Jam, Pitbull, Daddy Yankee, Zion y Lennox, Myke Towers. Sin duda, Angélica Kurbaje, tiene un arsenal de apariciones en los videos musicales de los artistas que están de moda.

Una venezolana presente en “Conectados por el Entretenimiento” de Sony Pictures

María Eugenia Rodríguez, posee una larga trayectoria profesional dentro de la empresa LCDD que la ha llevado a trabajar en los proyectos más importantes. Destacan su creatividad y grandes logros para empresas de televisión y entretenimiento como NBCU International Networks, Telemundo, Sony, Playground, HBO, etc. Se suman satisfactorios trabajos como el proyecto “Think out of the box” de MGM Networks Latin America, un proyecto que obtuvo el premio “Communicator Award” en el 2012. Y es que el talento de esta venezolana no tiene límites. Ella se ha dedicado en el área del diseño gráfico a romper con lo tradicional para lograr que las empresas y corporaciones desarrollen un y entorno rentable. Ahora, María Eugenia Rodríguez forma parte del ambicioso proyecto de Sony Pictures Television “Conectados por el Entretenimiento”, plataforma da a conocer información sobre su programación, muestra sus próximos estrenos y presenta diferentes oportunidades comerciales personalizadas por región para satisfacer las necesidades de sus clientes y aliados. La venezolana María Eugenia Rodríguez tuvo un rol muy activo en la dirección creativa y de diseño de propuestas, estrategia, conceptualización e implementación de esta nueva herramienta, que ha despertado el interés y los halagos de la industria.