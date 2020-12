Juan Guaidó afirma que el régimen esta derrotado diplomáticamente

(07 de diciembre del 2020. El Venezolano).- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció declaraciones a los medios de comunicación sobre el fraude electoral del régimen de Maduro del pasado domingo 6 de diciembre “el fraude de Maduro está derrotado diplomática e internacionalmente. La dictadura una vez más queda expuesta y cada vez más se debilita”.

Guaidó indicó que el régimen de Maduro recibió hoy la respuesta de “Inglaterra, Europa, el Grupo de Lima, Francia, los Senados, los Parlamentos, a horas de que produjeron los resultados, porque no se puede catalogar como una elección” .

“No hubo una elección ayer en Venezuela, creo que queda claro y no porque no hubo participación, porque secuestraron los partidos políticos, porque inhabilitaron, porque censuraron, porque persiguieron, porque chantajearon a la gente y la gente no lo acepto. No acepto el chantaje de la dictadura”, desató Guaidó.

Para Guaidó, “ya empezó el proceso de participación en la Consulta Popular, pero el 12 de diciembre la Consulta se expresa en la calle porque la mayoría es para ejercerla”.

“Lo importante del venezolano no ha sido una actitud apática ante la situación, por el contrario, de participación, de protesta”, acotó.

“La cachetada que usted quiere darle a Maduro, a la dictadura, a la pobreza, a la indignidad que pretenden, es protestar en la calle el 12 de diciembre, organizados y movilizados en la Consulta Popular. El 12 de diciembre la consulta se expresa en la calle”, señaló Guaidó.

El jefe del parlamento aseguró que “no hubo una elección en Venezuela porque ni siquiera árbitros hay, tampoco hay la capacidad de elegir ni de ser elegido de los venezolanos”.

El líder del parlamento venezolano reiteró que “estamos enfrentando a una dictadura que amenaza, atropella y persigue, somos una inmensa mayoría que lo volvió a demostrar el día de ayer, en desventaja porque no pudo elegir”.

“Su mecanismo de chantaje se ve expuesto, se ve solo, su mecanismo entre comillas de movilización se ve aislado, solo, en este momento que atraviesa Venezuela, le pierden el miedo, así una vez más a la dictadura que amenazó y chantajeó con no comer”, sentenció el presidente encargado.

“Es que ya no se come en Venezuela. Más de un tercio en inseguridad alimentaria, más de dos tercios de desnutrición de nuestros niños. Aquí lo importante para los que estamos aquí no fue quedarnos en nuestras casas fue prepararnos para salir a la calle”, recalcó el líder de la Asamblea Nacional.

“El venezolano está pendiente de buscar comida y en la cola de la gasolina, que ayer fue bastante numerosa, más que en cualquier centro de votación a nivel nacional; o simplemente en una farmacia para buscar medicinas. La gente está conectada con eso porque sabe que la única solución de resolver esto es saliendo de la dictadura”, comentó el presidente interino.

Guaidó aclaró que “lo primero que hay que tener claro es a lo que nos hemos enfrentado como sociedad, para corregir lo que tengamos que corregir. Cada protesta de los gremios tiene un propósito fundamental. Solo en democracia seremos libres”.

“Cuál es la respuesta que le damos a nuestra gente, la respuesta es que estamos unidos, la segunda es que estamos movilizados, la tercera estamos en resistencia, ofrecemos soluciones y la cuarta es el respaldo de la comunidad internacional“, respondió Juan Guaidó.

“Hoy siguen los problemas, pero para solucionarlos tenemos que salir de la dictadura, tenemos que movilizarnos y no bajarle la cabeza al régimen de Nicolás Maduro”, exclamó el presidente interino.