Baby Yoda mostró su lado más oscuro en The Mandalorian: ¿Tenía razón Ahsoka Tano?

(06 de diciembre del 2020. El Venezolano).- El episodio 14 de The Mandalorian (2x06) ha continuado la aventura de Mando y Baby Yoda, ahora conocido como Grogu, tras su encuentro con Ahsoka Tano. Los dos viajeros han llegado hasta el sagrado planeta Tython, donde están las ruinas de un antiguo y poderoso templo jedi. Y The Child ha mostrado su lado más oscuro, ¿confirmando los temores de la Jedi?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Al poco de llegar a Tython, Din Djarin sitúa a Grogu sobre la piedra de la visión, que tal y como reveló Ahsoka guarda una profunda conexión con la Fuerza. Al sentarse, el niño entra en un profundo trance que, si todo va según lo esperado, captará la atención de otros jedis. Pero el episodio 14 se llama La Tragedia, y no es en vano.

Porque tras encontrarse con el legendario cazarrecompensas Boba Fett y su aliada Fannec Shand, y despachar a una legión de soldados imperiales entre los tres, entra en escena Moff Gideon, que ha seguido la pista del Razor Crest gracias a un rastreador. El villano manda entonces a sus nuevos drones, conocidos como Dark Troopers, para secuestrar a Grogu, debilitado por el trance de la Fuerza, sin que Mando ni sus nuevos aliados logren impedirlo.

Ahora, Gideon vuelve a tener en su poder a la adorable criatura, y puede seguir con su plan de transferir su sangre a otros sujetos. Eso, claro está, si Grogu se lo permite. Porque antes de ser sedado y esposado, el niño demuestra hasta qué punto controla la Fuerza despachando él sólo a varios Stormtroopers antes de caer agotado.

Y lo más importante aquí es que The Child no sólo hace alarde de su devastador poder, sino que utiliza técnicas características de los Sith, como es el estrangulamiento (que tanto le gustaba a Darth Vader), demostrando que, cuando se trata de sus enemigos, el pequeño no muestra compasión.

Esto a su vez parece reforzar la teoría de Ahsoka Tano, que advirtió que no podía entrenar a Grogu ya que sentía en su interior un miedo profundo, que fácilmente podría conducir a la ira, y con ello al Lado Oscuro. Es cierto que, al ser separado de su adorado mando, Grogu sólo trata de defenderse de sus captores, pero el hecho de que use técnicas brutales da una idea de cómo de peligroso puede ser si no recibe el entrenamiento adecuado.

Además, al encontrarse con Moff Gideon, este le muestra el Darksaber o sable oscuro, que el pequeño parece reconocer de algún momento de su pasado. ¿Es posible que la adorable criatura guarde una profunda conexión no sólo con la Fuerza y los jedis, sino también con los Sith y el Lado Oscuro?

¿Tenía razón Ahsoka Tano al no querer entrenarle? Habrá que esperar hasta el viernes 11 de diciembre para averiguarlo, cuando el episodio 15 de The Mandalorian llegue a Disney+.

Europa Press