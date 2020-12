Guaidó: nadie va a reconocer los resultados de estas elecciones fraudulentas

(05 de diciembre del 2020. El Venezolano).- El presidente encargado, Juan Guaidó, realizó un encuentro con la prensa internacional a propósito de las votaciones por parte del régimen de Nicolás Maduro este domingo 6 de diciembre, “a partir del 5 de enero vamos a seguir en Caracas, asumiendo los riesgo”, reiteró.

“Nadie va a reconocer los resultados de estas elecciones fraudulentas como ocurrió con las elecciones del 20 de mayo de 2019. Si le interesará legitimidad a Maduro habría cedido y habría accedido a posponer 3 o 4 meses el proceso. El objetivo de Maduro es seguir secuestrando el poder”, destacó Guaidó.

En este sentido, Guaidó recordó que “la crisis actual no tiene que ver con las sanciones sino con la ausencia de democracia y libertades en el país. Hoy no hay espacio para relativización de que si es una dictadura o no, o para relativizar sobre la dignidad humana o la violación de derechos humanos, es que está, no solamente, ratificado sino que se ve latente en cada venezolano”.

El jefe del parlamento venezolano sentenció que los “comicios” del 6 de diciembre “son más que un proceso para los venezolanos, es una elección interna del Psuv, para dirimir conflicto a lo interno del régimen”.

Además, Guaidó cuestionó “¿qué va a pasar con la constituyente?”, ya que muchos de los candidatos para la Asamblea Nacional son miembros de la Constituyente cubana.

El presidente interino aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los venezolanos a quedarse en casa este domingo, “mañana es un día para demostrar rechazo”.