Papa Francisco avanza los procesos para santificación de José Gregorio Hernández

(04 de diciembre del 2020. El Venezolano).- Hace casi 100 años existió un doctor que dedicó casi toda su vida a atender enfermos y curarlos sin cobrarles ni un centavo. Comenzó muy joven en su natal Venezuela, pero con el tiempo personas de todas partes viajaban para atenderse con ‘El Médico de los Pobres’, el Dr. José Gregorio Hernández.

Sin embargo, lo que impactaba al mundo no era el hecho de que su vocación y buena atención no costara nada sino que con el tiempo comenzó a curar enfermedades en estados muy avanzados y donde la muerte, para muchas personas, parecía ser inevitable. Gran parte de los enfermos no sólo mejoraban sino que esas enfermedades, varias terminales, de pronto desaparecían.

Una vez fallecido, el Dr. José Gregorio Hernández continuó estando presente en el colectivo. Hoy en día está en esfinges, iglesias, hospitales, estampas y en cada hogar que cree en los milagros de ‘El Santo Patrono’. Por eso, el papa Francisco anunció desde El Vaticano su próxima beatificación, proceso previo por el que debe pasar antes de que se le canonice y se convierta en Santo.