En Miami-Dade temen que los hospitales vuelvan a llenarse de pacientes con Covid-19

(04 de diciembre del 2020. El Venezolano).- La preocupación reina a medida que los aumentos de casos por el nuevo coronavirus siguen subiendo en el condado de Miami Dade.

Esto obliga a los funcionarios del estado a mantener las alarmas encendidas, debido al considerable aumento de hospitalizaciones. Una de las más preocupadas por este asunto es la alcladesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

“No podemos expandirnos como lo hicimos en el verano. No tenemos acceso a trabajadores sanitarios adicionales. No podemos abrir hospitales de campaña ”, advirtió la alcaldesa.

Como “grave” fue descrita la situación de la pandemia en el condado para Levine Cava. DIjo que en los próximos días hará una conferencia para hablar de la capacidad de los hospitales.

Últimas cifras muestran que 815 personas luchan contra el COVID-19 en los hospitales, con el 30% de las camas regulares y de la UCI todavía disponibles.

En Broward, 435 pacientes tienen COVID-19, con el 18% de las camas regulares todavía disponibles y el 24% de las camas de la UCI todavía están vacías.

“Hoy estamos perdiendo empleados en nuestros hospitales porque son atraídos por oportunidades mejor pagadas a corto plazo”, dijo.

Para ayudar a los hospitales a evitar el hacinamiento y mantener menos estresados ​​a los trabajadores de la salud, la alcaldesa dijo que es hora de volver a ponerse duro.

“Asegúrese de no violar el toque de queda. Eso es muy importante. Estamos trabajando con todas las ciudades para ayudarnos a hacer cumplir y hacer cumplir el enmascaramiento. Entonces, aunque no podemos imponer multas en este momento, podemos ofrecer citaciones civiles para las personas que no se enmascaran ”, cerró.

Con información de Miami Diario