¿Qué dijo y que no dijo realmente Carolina Herrera?

(03 de diciembre del 2020. El Venezolano).- “Veo muchas mujeres por la calle y, de atrás, se ven muy bonitas con su pelo largo y sus falditas. Pero cuando se dan la vuelta veo que son mayores”. Fueron las palabras de Carolina Herrera al Daily Mail.

La diseñadora venezolana se hizo tendencia en las redes sociales luego de que se corriera el rumor de que había dicho que el cabello largo luego de los 40 años de edad no era elegante. Varios medios de comunicación se hicieron eco de sus opiniones, que en realidad dio en 2018.

“Nada envejece más a una mujer que fingir que todavía es joven. Una mujer debe envejecer con gracia y no intentar tener una edad que no tiene”, agregó.

Y añadió: “A cierta edad, creo que la mayoría de las mujeres se adaptan al cabello más corto. No creo que el pelo largo se vea bien. Últimamente admiro a las mujeres de cabello plateado o blanco, mujeres que han dejado crecer el color. Me fascina. Me encantaría hacerlo, pero no me gusta la idea de la etapa intermedia”.

Carolina Herrera ya está retirada como diseñadora de su firma. Realizó su último desfile en febrero de 2018 con la colección otoño-invierno 2019. Desde que creó su propia firma en 1981, se convirtió en una de las diseñadoras más aclamadas y sus opiniones sobre moda siempre son tomadas en cuenta.

Anteriormente también opinó que “no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven”, o “si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene: tu atención”. También ha dicho que “la elegancia no es sólo belleza, es también la forma de pensar, la forma de moverte”.