Antonio Bachour celebra sus dulces logros con nuevo restaurante en el Doral

(03 de diciembre del 2020. El Venezolano).- A pesar de lo complicado que ha sido 2020 con el sector de la hostería, el afamado chef internacional Antonio Bachour, ha superado, con éxito, los retos que la pandemia le ha presentado, enfocándose en sacar adelante varias metas que tenía en su lista de sueños pendientes: su sexto libro “Bachour Gastro” y la apertura de su nuevo restaurante en la ciudad de Doral, en el Sur de la Florida.

El cierre de las fronteras, a causa de la crisis sanitaria mundial, cambió drásticamente la agenda del puertorriqueño, quien está acostumbrado a pasar la mayor tiempo del año viajando por el mundo, impartiendo sus conocimientos y experiencia en el arte de la repostería. Obligado a permanecer en Miami, decidió reinventarse y seguir creando. Junto a su equipo inició operaciones en su nueva sede en el Downtown Doral, donde apuestan a ofrecer una experiencia culinaria inolvidable, en la que los sabores, los ingredientes y el arte se juntan con la cálida atención, sello que lo caracteriza y que ha convertido a su restaurante de Coral Gables, en uno de los más populares.

Su optimismo, disciplina y fe, le brindan la oportunidad de materializar otro de sus sueños, su sexto libro, de la mano del Grupo Vilbo, una de las casas editoras más importantes del mundo del postre. “Bachour Gatro” muestra un nuevo estilo, deliciosas recetas, sorprendentes combinaciones y modernas presentaciones, un ejercicio innovador, con el toque impecable del popular chef pastelero. Este, su primero bilingüe, contiene 344 páginas, 52 creaciones inéditas, todas ellas con sus recetas, técnicas, comentarios y fotografías paso a paso.

La pasión de Antonio por el mundo de la repostería nace a temprana edad, cuando visitaba la panadería de su padre, en su natal Puerto Rico, donde aprendió el amor por este arte, que lo ha llevado a crear deliciosos platillos, saboreados por exigentes paladares en los hoteles y restaurantes más lujosos del mundo.

Este creativo incansable no se detiene y se convierte en parte del proyecto global “All in One P.A.N”, incorporando la popular harina de maíz pre-cocida, conocida en recetas saladas, en las recetas de innovadores postres libres de gluten.

Para Bachour, la mejor manera de celebrar estas victorias, es seguir revolucionando el mundo de la comida, satisfaciendo el paladar de los comensales, que descubren la magia de cada una de sus creaciones en una experiencia culinaria inolvidable.

