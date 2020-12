Solución negociada para Venezuela no apta para menores, por Raúl Ochoa Cuenca

(30 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Esta es una información que ha aparecido pocas horas antes en el periódico digital Infobae.com del grupo editorial argentino Clarín. “ El Ministerio español de Asuntos Exteriores reiteró este viernes que “no reconoce” ni el “régimen” de Nicolás Maduro ni las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre en ese país, por “no garantizar unos principios básicos democráticos”.

Es una noticia que me hace pensar y sobre todo esperar, que la victoria de Biden en EE. UU. no necesariamente será negativa para las aspiraciones de nosotros venezolanos de ver finalizada la pesadilla de Maduro y compañía. Entonces podrán preguntarse y con razón, ¿qué relación tiene esta decisión de la cancillería española con la llegada a Washington de una administración demócrata? Veamos, acepto que esta afirmación-pregunta, conlleva algo de especulación y creo que mucho de realidad, ya que es un hecho que hoy, la situación de Venezuela dejó de ser desde hace ya un buen tiempo un problema entre Venezolanos, dejo desde hace ya un buen tiempo de ser un problema del continente americano, es sencillamente un problema de geo política mundial. Y por qué?, bueno, porque entre otras varias razones el irresponsable y megalómano de Chávez permitió y no solo permitió, aupó la intervención de potencias extranjeras en los asuntos patrios con el traidor objetivo de que le sirvieran de escudo ante los Estados Unidos de América.

La situación, la gravísima situación de Venezuela y su consecuente solución la veo como un problema a ser resuelto principalmente por las tres grandes potencias involucradas como lo son la China, Rusia y los Estados Unidos de América. Evidentemente si es como pienso y lo deseo que los EE.UU. utilizaran todo su poder de disuasión vis a vis de China y de Rusia Me atrevo a decir que tanto alardearon los que usufructúan el poder en Venezuela de sus relaciones con Putin y con Xi Jinping que perdieron el control de la situación, y sin desearlo se convirtieron en sus peones, lo que significa que en la práctica son fichas a mover en base de los intereses de esas llamadas superpotencias con intereses en todo el mundo. O sea que Venezuela se convirtió en eso, gracias al narciso de Chávez en piezas de una partida de ajedrez, donde solo participan dos jugadores principales, los Estados Unidos de una parte y las potencias usureras como lo son la China y Rusia en la otra parte del tablero. Y ya que soy de los que creen en una solución negociada, me late que los intereses y opiniones de Maduro no serán fundamentales en un acuerdo.

Es aquí donde hago referencia a la decisión de la cancillería española de renegar de Maduro, no obstante los intereses bastardos del Vicepresidente del Gobierno español, el Señor Pablo Iglesias, “Big Contractor“del gobierno venezolano y receptor de varios millones de Euros robados a nuestro hoy necesitado y heroico pueblo. España por sus históricos vínculos con la América latina y como miembro de la Unión Europea, asociación de países donde están presentes y en forma muy activa, Francia y el Reino de Holanda, son parte también de estos movimientos que se ejecutarían en el tablero de Ajedrez, ya que de Francia son la Guadaloupe, la Martinique y Saint Martín, territorios estos que son regiones de la república francesa y que distan a unos pocos cientos de kilómetros de nuestras costas, En relación con Holanda exactamente de frente a nuestras costas, se encuentra Bonaire que, atención, no es un protectorado como lo son Aruba y Curazao, es un municipio, o sea un territorio que forma parte integralmente de ese país así como es el caso ya señalado de Francia y sus islas caribeñas.

Por otra parte no debemos olvidar los intereses del Reino Unido en el caribe, formado principalmente por naciones que pertenecen al British Commonwealth. En fin, creo que hemos podido plantear la tesis de que si el problema nuestro se resuelve en una mesa de negociaciones, como es mi aspiración y deseo, será con la participación decisoria de aquellas potencias que cuentan en forma definitiva en el concierto de naciones. Me refiero a las tres grandes superpotencias directamente involucradas y ya mencionadas además de España, Francia, Holanda y el Reino Unido todas estas tres últimas naciones con grandes intereses territoriales y estratégicos en el mar caribe.

Ahora copio la información ya antes citada emitida por la cancillería española : “ La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica de España, Cristina Gallach, fijó esta postura durante su comparecencia el viernes [ hoy] en la comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado español, en la que expuso las líneas generales de su departamento y aseguró que está trabajando junto al Grupo de Contacto de la Unión Europea y para preparar una respuesta a los comicios del próximo mes en Venezuela. “ Raúl Ochoa Cuenca, el 28 de Noviembre del 2020 Las Palmas de Gran Canaria