(30 de noviembre del 2020. El Venezolano).- El Papa Francisco lanzará en diciembre su libro “Soñemos Juntos” coescrito con Austen Ivereigh, el biógrafo del Sumo Pontífice. ¿De qué habla el Papa en su texto?

Durante la pandemia de coronavirus, el Papa Francisco se dedicó a escribir un texto donde ofrece una visión del mundo planteada a partir de la problemática sanitaria que se generó en el planeta.

En su texto, el Sumo Pontífice busca ofrecer una respuesta para las personas que se enfrentan a una inédita situación que ha tomado al mundo por sorpresa.

Jorge Bergoglio revela tres situaciones personales que le parecieron difíciles y le obligaron a replantearse a sí mismo su sistema de pensamiento.

1. Enfermedad

A los 21 años sufrió de una grave infección respiratoria que lo dejó al borde de la muerte y lo impulsó a ordenarse como jesuita. Puedo entender cómo se siente la gente con coronavirus mientras lucha por respirar con ventiladores , escribió Francisco.

2. Soledad

Otra crisis personal fue cuando se mudó a Alemania para terminar una tesis y al sentirse tan solo decidió dejar el país europeo para regresar a Argentina sin completar su investigación.

3. Castigo

Por último, la tercera situación difícil mencionada por el Sumo Pontífice fue cuando lo castigaron por administrar tratos severos y autoritarios en la orden jesuita trasladándolo dos años a Córdoba, Argentina.

Temas de actualidad

Con respecto a temas de actualidad, Bergoglio aborda las protestas antiracismo en Estados Unidos, apoyándolas pero criticando el retiro por la fuerza de estatuas durante las manifestaciones.

En inglés, el título del libro es “Let Us Dream: The Path to a Better Future” (Soñemos: el camino a un mejor futuro).