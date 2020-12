Diosdado Cabello: El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida

(30 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo este lunes 30 de noviembre que no habrá comida para las personas que no voten en las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre.

“El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, manifestó Cabello durante un acto de campaña del Gran Polo Patriótico en el estado Bolívar.

Hace algunos días, el Observatorio contra el fraude de la Asamblea Nacional indicó que los candidatos a las parlamentarias usan las cajas Clap para hacer campaña y captar votos en 55,60% de los municipios del país.

Esta información fue recolectada por la organización Súmate y los monitores electorales de la AN que asistieron a los centros de votación durante los simulacros organizados por el Consejo Nacional Electoral.

“Los monitores nos han dicho, y así lo evidencian las pruebas que tienen estas organizaciones, que han ido a los centros del fraude y que desde ahí se hace el reparto de las bolsas y de los recursos que les dieron a los adultos mayores para que hicieran bulto en los centros (durante los simulacros) porque no iban los ciudadanos”, declaró la diputada Olivia Lozano, miembro del grupo de observación, el miércoles 25 de noviembre.

Un informe publicado en 2019 por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, alertó de que “conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social”.