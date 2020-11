Ricardo Montaner brindó su primer show en vivo vía Streaming

(29 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Desde el anfiteatro de Altos de Chavón (República Dominicana) el cantautor Ricardo Montaner llevó a cabo su primer concierto en vivo vía streaming junto a toda su banda para más de 160.000 conexiones y un alcance de medio millón de personas que lo vieron alrededor del mundo. La novel cantante Nani fue la artista argentina invitada por él para dar inicio a la apertura de su show.

Montaner quien mantuvo una relación íntima virtual con la audiencia, aseguró sentirse conectado todo el tiempo con el público que lo observó desde tres continentes del planeta.

“Ha sido el público más grande que he tenido”, manifestó emocionado el cantautor. “Siempre los tuve frente a mi, estuve mirando fijamente la cámara sabiendo que tras ella estaban todos”, y subrayó: “Anoche, ¡qué noche! Se me va a quedar grabada para el resto de mi vida … los sentía … sabia que estaban ahí y me animaba a seguir y a no querer dejar de cantar… ¡gracias por todo familia!"

Montaner interpretó “las canciones que amo”, un repertorio de éxitos que lo han llevado a recorrer Iberoamérica una y otra vez, por todos estos años. Canciones como “Déjame llorar”, “Será”, “La Gloria De Dios”, “Me va a extrañar”, “El poder de tu amor”,“Tan enamorados”, “Cachita”, “La cima del cielo”, “Te adoraré” y muchas más que fueron parte del repertorio de 27 canciones que hicieron de esta, una noche inolvidable.

Con una mega producción, la experiencia Montaner contó con más de 200 personas trabajando en la producción local, mas de mil personas laborando alrededor del mundo, 300 horas de ensayo y 40 toneladas de luces en la puesta en escena.

Con información de Nota de Prensa