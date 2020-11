El deporte dice Si, Si, Si a la Consulta Popular

(29 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Venezuela, en los últimos 22 años, se ha visto conducida a un abismo político, social y económico como nunca lo había experimentado en su existencia republicana, pero, aunque parezca mentira que hay algo más que agregar a una lista tan desastrosa, al régimen se le ha ocurrido en medio de la pandemia el llamar a un proceso electoral para el 6D. Usted, amigo lector, podría preguntarse: ¿pero, eso no es lo que establece la constitución?, claro que sí, así está señalado expresamente en el articulado constitucional, lo que no se puede ni se debe aceptar es que, para llevar a cabo dicho proceso, el régimen abuse descaradamente del poder y proceda a entregar por la fuerza las directivas de los principales partidos de oposición a un grupo de quinta columnas, que el pueblo ha dado en llamar “alacranes”, para que sean estos los que participen con las tarjetas expropiadas y contribuyan a lavarle la cara al desgobierno reinante; y que previo a ello, se haya designado un espurio cne a través de la írrita asamblea constituyente, en abierta violación de esa misma constitución en que pretenden basar sus actos, revestidos con evidentes visos de nulidad absoluta; además de que no se permite una sana y amplia Observación Internacional, la oposición está prácticamente vetada en los medios de comunicación, ya que, gracias a la Censura imperante, a ellos acuden solo los oficialistas o los señalados alacranes. A ello hay que agregar que el material electoral, antes y después del proceso “electoral”, va a estar bajo el “resguardo” o “cuidado” de unas fuerzas armadas “bolivarianas” que, como vemos a cada rato en los actos oficiales, para saludar, levantan el brazo izquierdo empuñado para gritar: “Chávez vive”, de donde se puede deducir su clara “imparcialidad”.

Para justificar su participación, algunos seguidores de los alacranes se limitan a señalar que VOTAR es un derecho establecido en la constitución, lo cual es verdaderamente cierto y no admite discusión alguna; pero, les cuesta aceptar que, en esa misma constitución, a la cual el régimen ha violado en sopotocientas oportunidades y no han dicho nada, deja claramente establecido que, como tal derecho, el Ciudadano queda en Libertad de ejercerlo o no en su oportunidad, es decir, LA ABSTENCIÓN es igualmente su derecho constitucional ya que el voto no es obligatorio; en virtud de lo cual se ha Gente del Deporte hace un llamado a todos los ciudadanos planteado a no acudir a votar el 6D . El Deporte expresa un NO rotundo al régimen.

Por el contrario, a partir del 5D hasta el 12D, el llamado es a participar en la CONSULTA POPULAR.

La consulta no es para averiguar el ya conocido rechazo al régimen. Es para que el mundo y nosotros mismos nos escuchemos en un sí rotundo y unitario al cambio.

Estas son las preguntas:

1) ¿Exige usted el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?

2) ¿Rechaza usted el evento del 6 de Diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?

3) ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de Lesa Humanidad?

Atletas, Entrenadores y Dirigentes diremos SI-SI- SI a la Consulta Popular.