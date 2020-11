Síntesis deportiva, por Avelino Avancin

(28 de noviembre del 2020. El Venezolano).- CARISMATICO Y POLEMICO, así era Diego Armando Maradona. Mucha conmoción a nivel de todo el planeta. “El Pelusa” (en la grafica de la columna) andaba triste, el no haber reunido a sus hijos en su cumpleaños el 30 de octubre y la ausencia de su adorada madre, doña Tota, deprimieron mucho al talentoso numero diez, quien era un verdadero fenómeno con el balón , duraran muchos años para que vuelva a aparecer otro jugador de su categoría, y a pesar que no fue un buen ejemplo para la sociedad, por su adicción a las drogas, pienso que en la cancha era un fuera de serie, con gran calidad humana , recuerdo aquella frase “No quiero que ningún niño pase hambre, yo se lo que es pasar por ello”. Los amantes del balompié siempre recordaran a un crack que con sus goles supo ganarse el alma y corazón de millones de fanáticos. Y ojo no soy político, nunca me ha gustado esta faceta, ya que la mayoría son unos falsos de primera…La continuidad de Carlos Queiroz en Colombia aun no esta definida. Muchos problemas internos en el plantel cafetero, luego del partido ante los ecuatorianos, James y Lerma se fueron a las manos en el camerino. Los neogranadinos ocupan la séptima posición con apenas cuatro puntos……Reinaldo Rueda ha recibido voto de confianza en el combinado chileno. Los próximos rivales de la roja serán los paraguayos y ecuatorianos, la gran revelación de este premundial, al registrar la mejor ofensiva y ubicarse en el tercer peldaño, con nueve unidades, escoltando a los cariocas y albicelestes. El profesor Gabriel Alfaro le esta sacando máximo provecho a esta generación dorada, donde resaltan nombres como Gonzalo Plata y Moisés Caicedo. Los meridionales son guerreros, compactos y parecen unos leones indomables a la hora de luchar…Tuve el honor de conversar esta semana con el profesor Cristóbal Guerra, una leyenda viviente del periodismo deportivo. Que sigas triunfando poeta…Un gran saludo para el gran Osnel García, quien ya lleva 37 años ligado al balompié, primero como portero y luego como preparador, siendo una de las grandes glorias deportivas de la población de El Callao, ubicada en el gigantesco estado Bolívar. Por cierto que José David Contreras del Táchira, es uno de los mejores cancerberos del campeonato… Una temporada de altibajos para Carabobo, conjunto que no la pasa nada bien…El jovencito Alejandro Goncalves del Atlético Venezuela se ha convertido en una de las gratas revelaciones del certamen. Este joven de 19 años tiene mucha calidad técnica. El conjunto azul será reestructurado a fondo, a mediados de diciembre…Desde Mérida el consecuente lector Pino Milillo cuenta que Estudiantes no ha tenido suerte y espera que logren obtener un cupo a la siguiente fase…

UNA VERDADERA LASTIMA que el campeonato de béisbol, no vaya a ser de calidad como en años atrás. La pandemia y la crisis, las causas principales. Los Cardenales han armado un club bastante competitivo…Diferencias con el manager Carlos García originó las salida de Ronny Cedeño del Magallanes…

LOS NOVATOS más sorprendentes de la Súper Liga han sido Garly Sojo (Broncos) Anyelo Cisneros (Guaiqueríes) y Luis Duarte (Gigantes). Por su gran accionar, el primero se ganó el llamado para formar parte de la selección nacional que dirige el gaucho Fernando Duró… Sabias que Víctor David Díaz ocupa el primer lugar en la historia con la mayor cantidad de cestas de tres en el baloncesto nacional, con un total de 2365, le siguen en el orden David Díaz (1550), Diego Guevara (1360), Gabriel Estaba (1195) y All Smith (1102). La marca de más triples en una temporada la tiene Antoine Joubert, quien en 1992 con Panteras fabricó 220. Este alero norteamericano nacido un 20 de febrero de 1965 en Detroit, ha sido uno de los más espectaculares que ha militado en el circuito criollo…Dos personajes ligados al acontecer deportivo estuvieron de cumpleaños el pasado 23, me refiero al siempre recordado narrador Marco Antonio “Musiu” Lacavalerie y el espigado basquetero mirandino Gregory Echenique, quien milita en el torneo de Japón …Gran abrazo para Marcelino Lorenzo y Walter Colina, ex futbolistas profesionales, quienes nos siguen desde España, también le mando muchas congratulaciones al excelente amigo Leonardo Berroteran, quien se radicó en Houston (Usa)…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.