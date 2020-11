Cóctel mortal: cinismo + ignorancia, por José Gregorio Briceño

(22 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Luchar contra la ignorancia es una gran labor pedagógica y debería ser materia obligatoria a considerar para cada gobierno, desde la escuela, desde la casa pues es sin temor a exagerar, la causa de el avance del comunismo en muchos lugares, demasiados para mi gusto por cierto. Es importante conocer la diferencia entre desconocimiento e ignorancia, es vital para el desarrollo de la persona y por ende de las sociedades del mundo. El desconocimiento es inevitable, implica falta de conocimientos ya que nacemos en total desconocimiento de todo y a lo largo de la vida no es posible conocer todos los aspectos de todas las materias, vamos aprendiendo dependiendo de nuestro entorno vivencial y lo más importante, de nuestro propio interés; mientras que la ignorancia, es muy dañina pues significa no admitir nuestro desconocimiento y negarse a aprender. Si lo sabremos en Venezuela donde a pesar de los muchos esfuerzos hechos durante algunos gobiernos en alfabetizar al pueblo por otra mano les tronchan todo tipo de oportunidades para sumirlos en la desinformación o falta de interés por aprender y su estrategia es destruir todos los sistemas institucionales, productivos, económicos de un país resultando que la mayoría de sus habitantes caiga en un sopor hipnótico solamente pensando en el logro de sus mínimas necesidades básicas día a día. Comer y tener dónde vivir, a eso reducen sus logros, lo que es exactamente SOBREVIVIR.



Los diseñadores de estas formas aberrantes de dominio y tiranías saben que las personas ignorantes afirman, niegan pero dificilmente dudan o preguntan ya que no tienen interés por otra cosa que no sea estar vivos.

Es pues esa tarea titánica una meta, objetivo sin pausa, debemos hacerlo, buscar miles de maneras, todos los venezolanos que decidimos pensar y cuestionar a quienes nos oprimen, cotidianamente, ya que la narcotiranía ha hecho su "gran trabajo" de ir asaltando todas las universidades autónomas, como política de estado para evitar la formación de los ciudadanos con criterios propios e independientes. Aparte de eso el cierre de centenares de medios de comunicación: emisoras de radio, periódicos, televisión porque no le interesa al régimen la información objetiva sustentada en la verdad, ya que les quitarían las caretas de tantas mentiras que repiten a cada rato : ya amenazaron con restringir también las redes sociales las cuales los obsesionan. Sin detenerse jamás, los laboratorios mediáticos digitales de la llamada narcorevolución bolivariana, en alianza con Cuba, trabajan las 24 horas del día y los 365 días del año para posicionar entre las diez primeras tendencias en Venezuela, el contenido favorable a la narrativa (mentiras) impuesta por la narcotiranía de Nicolás Maduro.

Veo como esos miserables después de que destruyeron el aparato productivo del país, nacionalizaron muchas empresas hasta arruinarlas entre ellas, la CANTV (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y PDVSA, por nombrar algunas de las más sólidas del país, con su característico y cínico caradurismo, sin el más mínimo estupor, alegan mil y una vez que esa debacle, ese caos humillante es producto de las sanciones impuestas por los Estados Unidos y todavía hay gente que se los cree. Mis lectores, hago un llamado para que ustedes se conviertan en multiplicadores en esta cruzada por combatir la ignorancia, demos información a nuestros hermanos,eliminemos el desconocimiento el desinterés por aprender que como consecuencia nos deja en la oscuridad y seguimos oprimidos por la clase narcocorrupta y tirana.

El caso de la CANTV es insólito pues llevan más de 10 años sin mantenimiento, sin equipos, con sueldos paupérrimos, la empresa por el suelo y las sanciones comenzaron hace un poco más de un año, buscan justificar el colapso premeditado de las telecomunicaciones, lo que ha provocado que el acceso a Internet por banda ancha o telefonía móvil sea de los peores del mundo. Esto ocurre debido al exceso de corrupción, falta de inversiones y desprofesionalización que desde hace más de un década opera en Cantv y Movilnet. Ese mismo criterio es aplicable a las empresas básicas de Guayana y PDVSA.



La desfachatez, el caradurismo, el cinismo, lo care' tabla que son superan a Fidel Castro en la aplicación de todas las estrategias que este chulo experto les enseñó.



Como se explica que en los hospitales se han convertidos en antros de concentración para que el pueblo se vaya a morir por la falta absoluta de insumos médicos, los héroes de la salud se siguen muriendo por falta de materiales de bioseguridad, la gente perdió todo poder adquisitivo porque tienen un sueldo de dos (2) dólares mensuales y se están muriendo de hambre, es un verdadero holocausto y al mismo tiempo estos depravados, descarados, inhumanos inundaron todo el territorio nacional en publicidad con inmensas gigantografías y todo tipo de vallas; preguntense ustedes quienes aún los apoyan: ¿Qué pasó con el embargo de los gringos? ¿Por qué no se utilizaron esos cientos de millones de dólares malgastados en publicidad para dotar a todos los hospitales con material de bioseguridad y evitar la muerte de casi 300 héroes de la salud? ¿Por qué no utilizaron esos recursos para aumentarles a los funcionarios públicos el sueldo en dólares ya que la economía está dolarizada?

Para remate, el summum del cinismo y el descaro es desorbitante pues los que aparecen en las gigantografías de propaganda electoral son los privilegiados, el heredero de Nicolás Maduro (NICOLASITO) y la esposa del narcocachúo, capo internacional Diosdado Cabello Rondón (MARLENY CONTRERAS) quienes además de ser los que más se han enriquecido a costa del sufrimiento de los venezolanos

van de nuevo como candidatos a la farsa que montaron para renovar la Asamblea Nacional.



Dolorosamente debo admitir que la ignorancia de algunos sectores del pueblo es atrevida, ya que todavía con tanto descaro puedan salir a aplaudir y acompañar a semejantes personajes en la barbarie de un simulacro electoral cuando han tenido cargos públicos durante más de 20 años y NO HAN HECHO MÁS QUE EMPOBRECER A VENEZUELA.

La verdad sea dicha no se puede ser tan ciego ni antipatriótico como para avalar tanta destrucción.



Entre otras cosas vistas esta semana, no puedo dejar de comentar la alocución del pasado jueves de la beoda de la narcogobernadora del estado Monagas montando un show, abogando por los empresarios y comerciantes de la ciudad de Maturín ante el alcalde de Maturin quien está cobrando impuestos descomunales. Le exigió al alcalde que no cerrara los comercios por los pagos de los tributos municipales. Definitivamente la gobernadora se fumó una sobredosis de la que distribuye su jefe el narcocachúo, quien seguramente este año se gane el galardón del CINICO DE ORO 2020.

Estos comerciantes anunciaron que cerrarían sus puertas ante tal exabrupto, sabemos que ella y el alcalde de Maturín, reyes de la matraca fueron quienes arruinaron al comercio en Monagas, extorsionaron y metieron presos a muchos comerciantes, ahora la revolucionaria beoda es defensora de los empresarios. ¿Qué tal? Cosas del narcocomunismo. Sumado a todo esto se les recuerda de la matraca o extorsiones a las que los somete el SENIAT dirigido por el hermano de Diosdado Cabello, José David a muchos empresarios del estado Monagas.



El panorama desde la cárcel del exilio ante tanta ignorancia, aceptación a sus abusos y desinterés por la defensa de nuestro país nos obliga a sumar voluntades para que reaccionen quienes aún están drogados o en la hipnosis de los bonos de 1$, las bolsas de comida dañada, las promesas no cumplidas en 20 años. Despierten, lean, sean ciudadanos preparados y prestos a la reconstrucción de Venezuela, los invito mientras sigo denunciando y atacandolos con lo que me queda: LA PLUMA Y LA PALABRA.

José Gregorio "El Gato" Briceño Torrealba