Joaquim Braz, propietario de Moisés Bakery: “La comunidad latina es referencia de progreso”

(21 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Una de las ciudades de la Florida donde se vive con más alegría y diversión es Miami Beach, su condición de zona turística le da ese toque especial para pasarla bien con familiares y amigos que anhelan sus bellas playas, y la diversidad de centros de compras donde encuentran lo que se requiere para la estadía feliz.

Entre esa gama de atractivos y emblemáticos negocios destaca Moisés Bakery, conocido como “La chispa de Venezuela en Miami Beach”; muy cerca del mar y en ambiente apropiado para degustar el cafecito, cachitos, pastelitos, empanadas, la criollísima cachapa y ese pan que a todos encanta.

En esta famosa panadería, que abre todos los días con la salida del brillante sol floridano, nos encontramos para rememorar y referirnos a los temas de palpitante actualidad con uno de esos amigos conversadores y cordiales, Joaquim Braz, propietario de “Moisés Bakery”, un eterno enamorado de Venezuela, país que le abrió sus puertas y le dio la oportunidad de residir y de progresar por muchos años.

“Llegué a Caracas siendo muy joven, en ambiente de trabajo y de lucha. Era extremadamente receptiva, el que deseaba salir adelante como profesional o comerciante encontraba el respaldo de las autoridades locales sin obstáculos y sin limitaciones”, nos dijo Joaquim, cargado de nostalgia y de gratos recuerdos.

“Durante esos tiempos me desenvolví en La Candelaria, Los Ruices y Macaracuay, entre otras zonas, desde el trabajo en el horno de pan, hasta convertirme en empresario en medio de mujeres y hombres que llegamos desde Portugal y recibimos la solidaridad de tantos venezolanos”.

Precisamente a Joaquim se le recuerda porque fue propietario de la Panadería Flor de Macaracuay, Panadería y Pastelería Marsella, en los Ruíces, Panadería y Pastelería Manhattan en Mata de Coco, en el este de la “Gran Caracas”.

Joaquim Braz, propietario de Moisés Bakery

¿Cómo ha sido tu presencia en la Florida?

“Llevo 30 años en el estado. Aquí igualmente me he dedicado a los negocios de panaderías y de restaurantes en varias ciudades; pero Moisés Bakery nos ha dado muchas satisfacciones. Y hoy no tengo dudas que se debe a Venezuela, porque semanalmente llegan personas a conocernos y a saborear los artículos tradicionales criollos. Por lo tanto, te puedo decir que todo ha salido excelente”.

¿Qué opinas de la comunidad?

“Ha crecido mucho. Nuestra gente está en todas partes, y me alegra la superación alcanzada en áreas importantes en la vida de estas ciudades. Ya somos una referencia muy muy importante. Y lo mejor es que ahora estamos más pendientes de los hermanos venezolanos y latinoamericanos”, dijo para concluir Joaquim Braz.

Moisés Bakery

*7310 Collins Av.

Miami Beach, FL 33141

*115 E Hallandale Beach Boulevard

Hallandale Beach, FL 33009

Gráficas: Joaquim Braz (Fotos: El Globo News)