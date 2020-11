Este es el primer adelanto de la nueva Batwoman

(21 de noviembre del 2020. El Venezolano).- The CW ha lanzado el primer teaser de la temporada 2 de Batwoman. Tras la salida de Ruby Rose, los nuevos capítulos estarán protagonizados por Javicia Leslie en el papel de Ryan Wilder.

En el clip, que dura 11 segundos, se puede ver a la actriz enfundándose el traje de Batwoman. El vídeo también revela que el primer episodio se estrenará el domingo 17 de enero.

Aunque el personaje de Leslie parece ponerse el traje de Kate Kane en este teaser, más adelante tendrá un atuendo propio, uno que refleje "su estilo y su momento", tal como señaló la intérprete a TVLine. "Sentí que era importante que los espectadores pudieran darse cuenta por la silueta de que Batwoman era una chica negra. Con el traje ajustado y el afro, definitivamente lo logramos", afirmó.

"Mientras Ryan acepta todo lo que la hace especial, va ajustando el traje para que se adapte a ella físicamente. Esto significó crear un nuevo diseño y una nueva capucha que sin duda fue una declaración poderosa. Maya Mani me envió sus dibujos y me encantó. La peluca fue algo que nunca perfeccionamos en la temporada 1", explicó sobre el traje la showrunner de Batwoman, Caroline Dries, en un comunicado.

Los motivos por los que Rose abandonó la serie no están claros, aunque fuentes cercanas a la producción dieron nuevos detalles a TVLine. "No fue una decisión de Rose al 100%. Fue como una ruptura. Ella no estaba feliz trabajando en la serie y eso hizo que no fuera divertido trabajar con ella. Así que todos decidieron que sería lo mejor para la serie y para todos los interesados, que se separaran. Simplemente no encajaba bien", relató.

Además de contar con Leslie, la ficción está protagonizada por Rachel Skarsten como Beth / Alice, Meagan Tandy como Sophie, Nicole Kang como Mary, Camrus Johnson como Luke y Dougray Scott como Jacob.

Europa Press