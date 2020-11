Resumen de noticias de entretenimiento, por Camargonotas

(19 de noviembre del 2020. El Venezolano).- La página web Camargonotas, presentó su resumen de noticias más relevante en el mundo del entretenimiento.

Concierto en honor a las enfermeras el Día de Acción de Gracias: Gloria Estefan, Stevie Wonder y Celine Dion forman parte de la larga lista de estrellas que rendirán tributo a las enfermeras en un concierto virtual a beneficio y que se llevará a cabo el Día de Acción de Gracias y es producido por Emilio Estefan. “Nurse Heroes Live!”, se titula el concierto y se transmitirá por el canal de YouTube, la página de Facebook de la organización Nurse Heroes y por LiveXLive el 26 de noviembre a partir de las 7 p.m. Cabe destacar que las recaudaciones serán destinadas a diferentes programas y becas para las enfermeras y sus hijos. Las presentaciones del concierto tendrán lugar en Nueva York, Miami, Los Ángeles y Roma. Otros artistas que se han sumado a esta iniciativa son Pitbull, Maluma, Black Eyed Peas, David Foster, The Wailers, Carole King, Andrea Bocelli, Josh Groban, Leslie Odom Jr., Allen Stone y Emily Estefan. La conducción del espectáculo correrá por cuenta de la actriz Whoopi Goldberg, quien dará paso a una serie de famosos como Oprah Winfrey y Billy Crystal que tendrán apariciones especiales. Por su parte, Taylor Swift donará una guitarra autografiada de la colección Folklore para que se subaste a beneficio de la Nurses Heroes Foundation. El programa se completa con la actuación de un coro integrado por 50 enfermeras del Northwell Health, de Nueva York, al que se sumará un grupo de celebridades.

Jhon Paul “El increíble" lanza canción junto a Joey Montana y Mykal Rose.

Con dos nominaciones a los Latin GRAMMY®, más de 100 millones de views y 3 certificaciones de Disco de Oro por la RIAA, el productor y artista Jhon Paul "El Increíble" lanza el tema "Sex on the Beach" con Joey Montana y Mykal Rose."Me encanta poder hacer música que conecte con el público, moviendo diferentes culturas y uniendo estilos como el de Joey y Mykal que le colocaron su estilo al resultado final de la canción" expresó Jhon Paul quien ha sido merecedor de Premios ASCAP, Premios Juventud, entre otros reconocimientos de la industria musical. Mykal Rose es un cantante de reggae de Jamaica ganador de GRAMMY®, posee una voz de amplio rango mientras que Joey Montana es un popular cantante panameño, conocido mundialmente por las canciones "La Melodía", "Tus Ojos No Me Ven", "Hola" y "Picky", esta última con más de 1,200 millones de views en Youtube. Jhon Paul "El Increíble" es considerado uno de los creadores de ritmos versátiles y diferentes géneros entre los más destacados de la música urbana en la actualidad y cuenta su propio estudio musical en la ciudad de Miami, La Cueva Records, de donde han salido algunos de los más importantes éxitos creados por este joven talento. Jhon Paul comenzó su carrera en Venezuela, su país natal donde desde pequeño se interesó por la música y producción, trabajando con varios grupos a nivel nacional. Su internacionalización empezó con el dúo venezolano Chino y Nacho con el tema "El Poeta", luego realizó grandes temas para Farruko, también realizó importantes colaboraciones con el reconocido Alex Sensation en temas como "Fantasía" Feat Bad Bunny, además con Nicky Jam en el tema "La Diabla" y con los artistas Arcángel, De la Ghetto, Mike Tower, Darrel, Jhay Cortéz en el popular "La Calle", con Tito El Bambino el tema "Pega Pega", y con Farruko & Tito El Bambino en "Se Va".

“En casa con Telemundo” ahora será de 1 hora de duración

"En casa con Telemundo" el espacio de entretenimiento variado que surgió al inicio de la pandemia, para entretener a toda la familia en tiempos de confinamiento, ahora pasa a horario de 1 hora de duración. Lo cierto, que el espacio ha sido todo un éxito y debido a ello la planta decidió darle más tiempo. El espacio es conducido por el animador milenial Carlos Adyan que ha resultado todo un éxito en la conducción junto a la talentosa Ana Jurka y se le suma Jimena Gallego. Ahora el espacio sale por la pantalla de Telemundo a las 2 de la tarde.

Eric Mestizo lanza nuevo tema

Eric Mestizo lanza nuevo tema y video llamado "El Tiempo Pasa". El video promocional del tema está protagonizado por Carolina Tejera y Alfonso Medina. El reconocido cantante venezolano vuelve al ruedo musical a nivel internacional y lo hace nuevamente de la mano del artista dominicano Andrew Angel, por segunda vez consecutiva, después de un rotundo éxito juntos con el tema urbano "Si Nos Escapamos". En esta oportunidad unen sus talentos en un ritmo totalmente diferente, una fusión balada pop con bases urbanas y presentan su nuevo sencillo llamado "El Tiempo Pasa" letra del reconocido compositor Edgardo Lobo, de la productora Brother Wolf Records. La canción viene acompañada de un maravilloso video protagonizado por Carolina Tejera y Alfonso Medina que dan una historia reflexiva a esta maravillosa canción, y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Fito Páez se prepara para la gran noche de los Latin GRAMMY 2020

El cantante argentino Fito Páez celebró sus nominaciones al Latin GRAMMY 2020 dedicándolo a dar entrevistas y a “mirar el sol desde adentro”, porque asegura que ese tipo de reflexión es lo que le ayuda a ensayar mejor, tanto para el primer concierto cibernético que realizó en toda su carrera (‘La conquista del espacio’, el 1 de noviembre), como para su próxima presentación en esta entrega que tiene como tema ‘La Música Nos Humaniza’. Con más de 30 años de carrera, el cantautor está nominado a tres Latin GRAMMY (Álbum del Año, Mejor Álbum Pop/Rock y Mejor Canción Pop/Rock)