Estas son las preguntas para la Consulta Popular del 5 al 12 de diciembre

(19 de noviembre del 2020. EL Venezolano).- La legítima Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por el también mandatario interino del país, Juan Guaidó, debatió el proceso por el cual se llevará a cabo la Consulta Popular desde el próximo 5 al 12 de diciembre del presente año, como respuesta al fraude electoral que pretende instalar el régimen de Nicolás Maduro para asaltar el parlamento, asimismo, aprobó las preguntas oficiales a usarse durante el proceso.

Lucho Suárez || lapatilla.com

De acuerdo con lo informado por el propio Guaidó, dicha consulta consiste en preguntar a los venezolanos si apoyan “todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”.

Entre sus apartados, también se consultará al pueblo si rechaza o no las “elecciones legislativas” fraudulentas convocadas para el 6 de diciembre por la dictadura chavista, en las que el grueso de la oposición no participará “mientras no existan condiciones para elecciones libres”.

“¿La Consulta Popular logrará que salga Maduro del poder?“, el cuestionamiento del diputado Freddy Guevara

AME3552. CARACAS (VENEZUELA), 09/09/2020.- El líder opositor venezolano Freddy Guevara || EFE- Rayner Peña R

El dirigente expresó que “cada una de las preguntas tiene un objetivo muy claro, la Consulta Popular presentará la voz del pueblo, por eso le decimos a los venezolanos que en manos de los diputados de esta Asamblea no se va a perder la República“.

La tiranía de Maduro convocó a elecciones parlamentarias, sin embargo, dicho proceso no es reconocido tanto por la oposición venezolana como gran parte de la comunidad internacional.

La Unión Europea adelantó que no reconocerá los resultados, luego de considerar que no están las condiciones dadas para unas elecciones libres, transparentes y verificables.

“No es lo mismo expresar una opinión en redes sociales, a plasmarla en un mecanismo de participación que permita presentarlo ante la Comunidad Internacional que exprese la voluntad del pueblo venezolano (…) Sí necesitamos ayuda, esta crisis que se atraviesa es horrible, y los crímenes de lesa humanidad nos superan, por eso la Comunidad Internacional necesita ver la expresión de los venezolanos“, añadió.

Una Consulta Popular tan importante como el “cese de la usurpación”

Cortesía

Durante su participación en el debate, el parlamentario Luis Florido expresó que si bien el cese de la usurpación es importante, también fundamentales son las elecciones libres, transparentes y verificables.

“Debemos estar involucrados todos los actores, lo importante es que no dejemos de luchar, que levantemos la fuerza moral de esta patria que no se puede entregar“, manifestó.

También aseveró que “esta lucha no se trata solo de levantar la voz, se trata de levantar la Constitución, mientras más traten de pisarnos, cada vez más venezolanos deben salir a levantarla. La Consulta Popular se trata de eso, del pueblo venezolano levantándose, levantando la consciencia moral del venezolano, aquí todos debemos jugar en el mismo equipo, en el mismo campo“, acotó.

Las preguntas oficiales para la Consulta Popular:

Foto: Cortesía

1) ¿Exige usted el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?

2) ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?

3) ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?

Para culminar el debate, el presidente Guaidó invitó a no olvidar que la Consulta “es la línea de defensa de la democracia, de la República, de poder elegir, de darle seguridad y dignidad a nuestras familias“.

“Para poder incluir a todos, no nos cansaremos de invitarlos a participar, a ser parte de la libertad necesaria de Venezuela, eso es la Consulta Popular“, sumó.

“No van a aniquilar el Parlamento, vamos a seguir aquí firmes luchando por la libertad de Venezuela“, concluyó.